La dama del Trono Over di Uomini e donne Roberta Di Padua si trova al centro dell'attenzione dopo le prime puntate del dating-show di Maria De Filippi per il palese interesse manifestato nei riguardi di Davide Blanda. il giovane 27enne, originario di Novara, è uno dei tre aspiranti tronisti che, a differenza degli altri due, non è salito sul trono. Il giovane è pero rimasto nel programma per volere proprio di Roberta, la quale sembra decisa a conquistare il suo giovane cavaliere, come traspare anche da un post pubblicato sui social poche ore fa dalla dama.

U&D, Roberta affascinata da Davide Blanda

Roberta di Padua è una delle protagoniste indiscusse della nuova stagione di Uomini e donne. La dama del Trono Over si è seduta nel parterre pronta a trovare la sua anima gemella. Sin dalla prima puntata, Roberta ha messo gli occhi su Davide Blanda. Si tratta dell'aspirante tronista che, insieme a Davide e Gianluca, ha concorso per l'ambito ruolo. Blanda, a differenza degli altri due, non ha riscosso il gradimento del pubblico, motivo per il quale si è visto sfuggire la sedia rossa. A notare il giovane in puntata è stata però Roberta Di Padua, la quale ha chiesto a Maria De Filippi di farlo rimanere.

Roberta di U&D condivide un post su Ig, gesto per Davide?

Da possibile tronista, Blanda si è trasformato in cavaliere del trono Over, per volere proprio di Roberta, con la quale ha subito ballato in centro studio. Su questa simpatia ha espresso la sua opinione in puntata anche Valentina Autiero, la quale si è detta sicura dell'interesse di Roberta nei confronti di Blanda.

I fan del programma si sono mostrati subito entusiasti di questa novità e hanno iniziato a pensare che tra i due possa nascere realmente qualcosa. Dando uno sguardo alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e donne, non sembra esserci nulla di nuovo tra loro. Qualche dettaglio giunge invece da un post condiviso da Roberta sulla sua pagina Instagram e in cui appare mentre balla e lancia sguardi a Davide Blanda.

U&D, come stanno le cose tra Roberta e Blanda?

Al post condiviso, Roberta aggiunge anche la canzone 'One' di Mary J. Blige con gli U2, un brano romantico che sembra essere un segnale indirizzato a Blanda. Segnali che fanno supporre che Roberta non voglia lasciarsi sfuggire l'occasione di conoscere meglio il nuovo arrivato. Come riportato dal sito GossipeTv, la dama potrebbe anche aver voluto far intendere che tra lei e il giovane 27enne sia già nato qualcosa. Come staranno le cose tra i due? Domanda a cui verrà data risposta presumibilmente con il prosieguo delle puntate di Uomini e donne, tornato in onda su Canale 5 lo scorso 7 settembre.