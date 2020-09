Molto colpi di scena attendono i fan di Una vita nelle puntate in onda dal 4 al 10 ottobre su Canale 5. Fiato sospeso per Marcia, che nel corso delle nuove puntate, sarà vittima di un'aggressione. Felipe sarà furioso per quanto accaduto alla sua domestica e subito penserà che dietro al vile gesto ci sia Alfredo Bryce. Intanto Cinta cercherà di convincere Emilio a fuggire insieme da Acacias, per liberarlo dal ricatto di Ledesma. Proprio la figlia di quest'ultimo arriverà nel quartiere.

Una vita, spoiler al 10 ottobre: Cinta ed Emilio fuggiranno da Acacias?

Per i fan di Una vita anche le prossime puntate saranno ricche di emozioni.

La storia d'amore tra Cinta ed Emilio continuerà a incontrare ostacoli non ultima la promessa di matrimonio che il giovane sarà stato costretto a fare alla figlia di Ledesma. Emilio infatti, come si è scoperto nelle recenti puntate, si sarà dovuto fidanzare con Angelines per non essere denunciato per omicidio. Cinta stando alle anticipazioni, non si rassegnerà a perdere il ragazzo che ama e penserà che l'unica soluzione sia quella di fuggire da Acacias. Riuscirà a convincere Emilio?

Una vita, anticipazioni 4-10 ottobre: Alfredo ordina a Marcia di spiare Felipe

In attesa di conoscere gli sviluppi su Emilio e Cinta, spazio a Marcia e ai ricatti di Alfredo. Bryce anche nelle puntate in onda dal 4 al 20 ottobre, non si farà scrupoli a ordinare alla domestica brasiliana di spiare tutte le mosse di Felipe.

In particolare, il banchiere cercherà informazioni circa i rapporti tra l'avvocato e Genoveva. Alfredo, infatti, si sarà accorto delle continue assenze della moglie e non tarderà a sospettare che tra la donna e Felipe vi sia una sorta di relazione. Intanto Liberto, cercherà di fare il possibile per far cambiare idea a Rosina che, come noto, sarà in procinto di lasciare lui e il quartiere per sempre.

Riuscirà Liberto a impedire la partenza di Rosina?

Una vita, Felipe sospetta che Alfredo abbia ordinato l'aggressione di Marcia

Le vicende ad Acacias, nel corso della nuova settimana di programmazione, si faranno sempre più intriganti e lasceranno con fiato sospeso i fan di Una vita. In particolare, desterà scalpore la misteriosa aggressione che subirà la povera Marcia.

La domestica sarà sconvolta da quanto accaduto, mentre Felipe invece, sarà furioso e subito avrà il sentore che Alfredo non sia estraneo alla vicenda. Per tale motivo, cercherà le prove della colpevolezza di Bryce. Sarà proprio Alfredo il mandante dell'aggressione di Marcia?