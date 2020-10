Gli spoiler della soap opera Una vita riservano diverse sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre, Emilio Pasamar interpretato dall'attore José Pastor, non avrà altra scelta che rassegnarsi alle nozze combinate con Angelines, poiché dovrà rispettare il patto stretto tre anni prima con Copernico Ledesma, altrimenti l'uomo lo denuncerà per l'uccisione di don Federico. Frattanto Cinta si recherà dal suo ex fidanzato per cercare di trovare insieme a lui una soluzione per poter evitare di sposare Angelines. I due si riscopriranno innamorati l'uno dell'altra e saranno desiderosi di poter stare insieme, tanto che Cinta proporrà ad Emilio di lasciare Calle Acacias in segreto il prima possibile.

Spoiler Una vita: Cinta vuole aiutare Emilio

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse dal 5 al 9 ottobre, Emilio Pasamar sarà ormai rassegnato al fatto di dover sposare Angelines, la figlia di Ledesma. Frattanto la sua ex fidanzata Cinta, vorrà aiutare il giovane e andrà a trovarlo, Emilio sarà assai felice di rivedere la donna e si renderà conto di essere ancora innamorato di lei, così accetterà subito di averla accanto. In seguito Alfredo Bryce sarà sempre più insospettito dalle continue uscite della moglie, così cercherà di estorcere delle informazioni a Marcia, riguardo il vero rapporto tra Felipe e Genoveva. Dopo il confronto con il banchiere, la domestica non saprà come comportarsi e si sentirà parecchio a disagio.

Liberto cerca di riconquistare Rosina

Liberto organizzerà una replica a sorpresa del pranzo benefico con l'aiuto del vicinato, con lo scopo di riconquistare Rosina e farle cambiare idea riguardo la partenza. Ma l'evento dedicato, non riuscirà a smuovere i sentimenti della Hidalgo, la quale sarà ancora convinta a lasciare il paese per trasferirsi in Portogallo insieme a sua figlia.

Frattanto anche Cinta capirà di provare ancora dei forti sentimenti per Emilio, così con l'aiuto di Antonito, acquisterà due biglietti del treno di sola andata e proporrà al giovane Pasamar di fuggire insieme a lei. Dopo aver ascoltato l'offerta dell'amata, Emilio sarà assai tentato di accettare, ma non sarà molto convinto che la storia con la donna possa avere un futuro.

Marcia viene aggredita

Marcia verrà aggredirà all'improvviso per strada, ma la donna non riuscirà a riconoscere il malvivente. Felipe sospetterà sin da subito che dietro al brutale atto contro la sua domestica ci sia la mano di Alfredo Bryce, ma non avrà le prove, così deciderà di indagare meglio sulla questione per cercare di smascherarlo e rendere giustizia alla donna assalita con tanta ferocia. Infine, Marcia resterà assai scioccata dalla vicenda e tenterà di riprendersi al meglio.