Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Roberto Ferri e Serena Cirillo saranno i protagonisti assoluti. Le trame inerenti le puntate in onda nella settimana dal 28 settembre al 2 ottobre rivelano che Roberto, complice di Lara Martinelli, sarà deciso a distruggere i Cantieri. Nel frattempo Serena troverà il coraggio di parlare con Leonardo e dirgli che aspetta un bambino, mentre Fabrizio spiazzerà Marina con una proposta di matrimonio. Infine, Patrizio subirà una pesante sconfitta e Giulia prenderà una decisione che potrebbe ritorcersi contro di lei.

Roberto determinato a portare i Cantieri al fallimento

Le trame di Un posto al sole, inerenti gli episodi in onda dal 28 settembre al 2 ottobre, rivelano che Serena, dopo i primi attimi d'indecisione in seguito alla scoperta della gravidanza, troverà il coraggio per dare a Leonardo la bella notizia. La donna, dopo aver parlato con Leonardo, si lascerà andare allo sconforto. Roberto, che sta portando avanti il suo piano contro Marina e Fabrizio con la complicità di Lara Martinelli, sembrerà determinato a distruggere i Cantieri portandoli a un punto di non ritorno. Ci riuscirà o verrà scoperto? Farà anche un altro tentativo con Marina affinché si separi da Fabrizio, ma quest'ultimo lascerà la donna senza parole con una decisione improvvisa.

Intanto l'arrivo di Max Peluso a caffè Vulcano, per registrare la trasmissione di cucina, scatenerà l'ansia da prestazione in Patrizio, il quale andrà in difficoltà quando Peluso lo metterà sotto pressione.

Giulia prenderà una decisione pericolosa

Le anticipazioni di Un posto al sole, fino al 2 ottobre, raccontano che la complicità tra Roberto e Lara crescerà sempre di più, mentre Fabrizio prenderà delle decisioni importanti che potrebbero cambiare completamente la sua vita sia in campo professionale, che sentimentale.

I rapporti tra Serena e Filippo miglioreranno decisamente, nonostante la gravidanza della donna non lasci spazio a una possibile riconciliazione tra i due. Patrizio, dopo la pesante sconfitta subita nel cooking show di Max Peluso, dovrà fare un passo indietro e smetterla di essere presuntuoso mettendosi finalmente in discussione.

Giulia si recherà dall'ispettore Torre per avere informazioni circa le indagini su Marco Modica. La donna non riceverà la risposta che si aspettava e così prenderà una decisione che potrebbe farle correre un grave pericolo. Susanna riprenderà il suo lavoro allo studio Navarra e la sua presenza creerà inevitabilmente delle tensioni con Niko. Fabrizio farà una proposta di nozze a Marina, la quale accetterà di diventare sua moglie.

Duro confronto tra Niko e Susanna

Nei prossimi episodi di Un posto al sole le tensioni tra Niko e Susanna esploderanno e i due avranno un duro confronto dal quale il ragazzo uscirà con le ossa rotte. Per cercare di superare il dolore scaturito dal mancato matrimonio con la ragazza, deciderà di andare in giro per locali come ai vecchi tempi.

Alex, rientrata al lavoro dopo una piccola vacanza, si schiererà subito dalla parte di Samuel in una loro personale lotta contro Patrizio. Tutto ciò, però, genererà un crescente clima di tensione al Vulcano, che non aiuterà di certo a superare le difficoltà a cui tutto lo staff è andato incontro a causa del programma tv. Cinzia, trasferitasi a casa di Cotugno, lo circuirà per bene e l'uomo si assenterà al lavoro al punto tale che Guido si preoccuperà non poco per l'amico e collega, il quale fino a questo momento non aveva mai saltato un giorno di lavoro.