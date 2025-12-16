Le anticipazioni Un posto al sole riguardanti gli episodi in onda dal 22 al 26 dicembre rivelano che Marina e Roberto saranno sempre più insofferenti nei confronti di Gennaro Gagliotti e così coltiveranno la speranza che Okoro confessi ciò che sa e lo metta nei guai. Nel frattempo, Ida e Diego vivranno la loro prima crisi di coppia mentre Eduardo resosi conto che Stella è pericolosa cercherà di allontanarsi da lei, ma non gli sarà facile. Rosa, invece, sarà sempre più confusa sentimentalmente.

Un posto al sole, spoiler 22-26 dicembre: Damiano continua le sue indagini

Damiano, come si evince dalle anticipazioni Un posto al sole relative agli episodi in onda dal 22 al 26 dicembre, continuerà le sue personali indagini per scoprire chi sono gli autori dei furti alle varie gioiellerie della zona. Eduardo, intanto, scoprirà che qualcuno che è molto vicino a lui è coinvolto nei furti. Nel frattempo, Otello si preparerà a tornare ad Indica dopo essere venuto a Napoli solo per la scelta del nuovo portiere di Palazzo Palladini mentre Raffaele riceverà una notizia che lo porterà a dover cambiare i suoi piani per il periodo delle festività. Poco dopo, Guido continuerà a cercare il regalo perfetto per Lollo e si ritroverà ad andare in un famoso negozio di costruzioni-giocattolo.

Roberto e Marina, invece, saranno sempre più insofferenti alla presenza di Gennaro Gagliotti, ma proprio nel momento in cui sembreranno essere sul punto di prendere una drastica decisione, accadrà un imprevisto che potrebbe rimescolare nuovamente le carte in gioco.

Okoro potrebbe mettere nei guai Gennaro

Eduardo, dopo aver saputo che qualcuno molto vicino a lui è coinvolto nei furti alle gioiellerie, capirà che si tratta di Stella e che lei è una vera minaccia per lui. Per tale motivo, l'uomo deciderà di allontanarsi da lei e riavvicinarsi alla moglie Clara. Stella, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di lasciarlo andare così facilmente e così finirà per compiere un gesto alquanto rischioso.

Intanto, Rosa apparirà sempre più coinvolta nella relazione con Damiano, tuttavia, un sorprendente gesto di Pino rischierà di metterla in crisi. Nonostante ciò, la Picariello e Renda sembreranno finalmente una coppia ritrovata. Poco dopo, Michele parlerà con Rossella e le chiederà dello stato di salute di Agata mentre Okoro potrebbe davvero mettere nei guai Gennaro con le sue dichiarazioni e ciò farà sì che Marina e Roberto sperino in lui per liberarsi una volta e per tutte dell'ingombrante presenza di Gagliotti.

Diego e Ida in crisi, Raffaele nostalgico

A Palazzo Palladini, tutti gli abitanti si prepareranno a festeggiare la vigilia di Natale a modo loro. Raffaele, invece, consapevole che sarà l'ultima volta che trascorrerà in Natale in qualità di portiere, verrà pervaso da un senso di nostalgia e si lascerà andare ai ricordi degli anni passati.

Poco dopo, Damiano si renderà protagonista di un gesto inaspettato nei confronti di Rosa, la quale finirà per andare in confusione proprio ora che sembrava aver risolto i suoi dubbi in ambito sentimentale. Sasà e Castrese, invece, trascorreranno il loro primo Natale insieme a Guido e Mariella mentre Raffaele ed Ornella si recheranno in visita da Diego ed Ida e si renderanno conto che i due non hanno più l'armonia di un tempo. Infine, Micale, dopo aver passato le feste natalizie con Jimmy, deciderà di parlare con Manuela e Niko per trovare una soluzione alla situazione che il ragazzino attraversa con i suoi amici.

Micaela risolve il problema di Jimmy? Ipotesi trame future

Micaela, come detto, si renderà conto del malessere di Jimmy e si confronterà con sua sorella e Niko per cercare di risolvere la situazione che da troppo tempo rende triste il figlio.

La giovane Cirillo che è sempre così intraprendente potrebbe riuscire a trovare l'idea giusta per aiutare il ragazzo a non subire più le angherie dei compagni di classe e al contempo far pace con Camillo che è vittima come lui.