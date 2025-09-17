Le anticipazioni Il Paradiso delle signore relative alle puntate in onda dal 22 al 26 settembre rivelano che la contessa Adelaide subirà un duro colpo a causa del giornalista senza scrupoli Anselmo Conaro. Quest'ultimo, infatti, scriverà e pubblicherà un articolo diffamatorio nei suoi confronti. Tuttavia, la situazione si risolverà grazie ad un contro articolo di Rosa. Nel frattempo, Enrico nasconderà di avere un problema alla mano mentre i coniugi Amato valuteranno la possibilità di lasciare Milano.

Il Paradiso delle signore, trame 22-26 settembre: Enrico si chiude in se stesso

Caterina inizierà a lavorare come Venere mentre Botteri e Delia verranno a sapere che il nuovo stilista della Galleria Milano Moda è Ettore. Intanto, Roberto, come rivelano gli spoiler Il Paradiso delle signore riguardanti gli episodi della prossima settimana, avvierà un'iniziativa letteraria sulla scia del successo del romanzo di Rosa. Intanto, Salvo ed Elvira faranno sempre più fatica a sopportare le continue ingerenze dei genitori di lei nella loro vita coniugale. Enrico, invece, vivrà con grande angoscia il problema alla mano e finirà per chiudersi in se stesso. Poco dopo, a Villa Guarnieri, Adelaide sarà sempre più entusiasta per le imminenti nozze mentre Marcello farà fatica a reggere il suo ritmo.

Tuttavia, i due non immagineranno nemmeno che qualcuno sta cercando di rovinare tutto. Umberto, intanto, scoprirà che Anselmo Conaro ha scritto un articolo diffamatorio contro la contessa e si rivolgerà a Tancredi per evitarne la pubblicazione mentre Adelaide, all'oscuro di tutto, continuerà ad occuparsi dei preparativi del matrimonio e sfiderà Botteri ed Ettore a creare l'abito perfetto per Odile e Marta.

Adelaide viene screditata da un articolo di Anselmo Conaro

Il primo giorno di lavoro di Caterina non andrà molto bene visto che la ragazza finirà per rovinare uno scialle, tuttavia grazie all'intervento di Concetta che riparerà il delicato capo con un ricamo, riuscirà a portare a termine la sua prima vendita.

Rosa, invece, lavorerà alla nuova rubrica e ne sarà così assorbita che si lascerà andare ad un ricordo passato con Marcello. Poco dopo, Marina farà una sorpresa a Matteo, ma lui, senza Odile, non riuscirà a scrivere nuove canzoni. Intanto, gli sforzi di Umberto e Tancredi per evitare la pubblicazione dell'articolo diffamatorio contro Adelaide non andranno a buon fine e l'articolo uscirà nelle edicole provocando tensione a Villa Guarnieri. Matteo, a quel punto, tenterà di consolare Odile, ma Ettore farà di tutto per distrarre la ragazza. Più tardi, Enrico coltiverà la speranza di risolvere il suo problema, ma non dirà nulla a Marta. Intanto, Adelaide penserà che sia colpa di Umberto e non gli crederà mentre Marcello cercherà di minimizzare l'accaduto mentre lei sarà determinata a riabilitare il suo nome e Guarnieri prenderà una drastica decisione.

La contessa, poi, per riuscire nel suo intento, deciderà di incontrare Conaro mentre Umberto chiederà a Rosa di scrivere un articolo in difesa di Adelaide e Marcello.

I coniugi Amato valutano di lasciare Milano

Ettore farà una sorpresa ad Odile dandole il bozzetto dell'abito disegnato per lei per le nozze di sua madre mentre Botteri avrà una nuova idea grazie allo scialle riparato da Concetta. Intanto, al Circolo, Marina si sentirà male e verrà soccorsa da Enrico, il quale, in seguito si ritroverà a dover operare la diva, ma il problema alla mano non lo lascerà tranquillo. La giovane, dovrà ricoverarsi e le Veneri le prepareranno il corredo per l'ospedale. Intanto, Salvo ed Elvira dovranno prendere una decisione importante per la salute di Andrea e così valuteranno la possibilità di trasferirsi in un luogo di mare con la speranza che l'aria più salutare possa far migliorare la tosse del loro figlioletto.

Poco dopo, Rosa completerà l'articolo su Marcello che come sperato da Umberto e Tancredi raggiungerà appieno l'obiettivo. Infine, al Paradiso Botteri penserà di lanciare una linea di scialli personalizzati.

Enrico salva la vita a Marina? Ipotesi nuove puntate

Enrico, come detto, sarà angosciato dal problema alla mano e proprio per questo motivo non sarà affatto tranquillo nel dover intervenire chirurgicamente su Marina Valli. Tuttavia, il suo problema potrebbe essere di natura psicologica e non fisica e per tal motivo è molto probabile che il bravo medico riesca a portare a termine l'operazione salvando di fatti la vita della giovane diva.