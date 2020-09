Nella puntata di DayDreamer in onda sabato 26 settembre alle 15:20 su Canale 5, la relazione tra Can e Sanem verrà finalmente allo scoperto, ma non nel modo in cui la coppia desiderava. Come al solito ci sarà lo zampino di Aylin, che escogiterà un malefico piano per far venire tutti a conoscenza dell'amore che c'è tra i due ragazzi.

Scontro tra Mevkibe e Aysun a causa dei pettegolezzi su Can e Sanem

Dopo che un ladro si è intrufolato nella camera da letto di Mevkibe, Leyla ha cercato in ogni modo di contattare Sanem. La ragazza aveva detto alla madre che sarebbe andata al cinema con Ayhan, ma in realtà è sempre stata nella casetta nel bosco insieme a Can.

A causa di un black out non è riuscita a caricare il telefono, così è risultata irraggiungibile. Per questo Leyla ha chiesto aiuto a Emre, raccontandogli cosa era successo e domandandogli di aiutarla a raggiungere la sorella.

Così, nella puntata di DayDreamer del 26 settembre, Emre andrà nella casetta nel bosco e comunicherà l'accaduto a Sanem. Tempestivamente Can accompagnerà la giovane Aydin a casa e quest'ultima farà di tutto per non dare troppo nell'occhio, ma ovviamente il vicinato vedrà che è arrivata nel quartiere grazie al fotografo. I vicini inizieranno a spettegolare e a far partire il gossip sarà proprio Aysun. Mevkibe non reagirà bene ai pettegolezzi elargiti dalla madre di Muzzafer e tra le due ci sarà uno scontro.

Aylin fotografa di nascosto Can e Sanem

Grazie a Leyla, Emre ha scoperto la relazione tra Can e Sanem e senza attendere troppo racconterà tutto ad Aylin. Le precisa che la giovane Aydin non vuole ancora che i genitori lo sappiamo, ma Aylin non si lascerà sfuggire questa occasione per combinarne un'altra delle sue.

A causa sua, infatti, tutti verranno a conoscenza della storia tra Can e Sanem. Li attenderà nel parcheggio sotterraneo della Fikri Harika e li seguirà in macchina. La coppia raggiungerà un parco, dove saranno in atteggiamenti molto intimi e in questa occasione Aylin gli scatterà alcune fotografie con il cellulare, che successivamente venderà a un giornale scandalistico.

I genitori di Sanem scoprono la sua storia con Can

La notizia dell'unione tra Can e Sanem si spargerà a macchia d'olio, non solo alla Fikri Harika, ma anche tra i familiari di Sanem. Nihat, infatti, vedrà le foto della figlia insieme a Can durante una corsa con il suo taxi. Saranno due sue clienti a mostrargli le immagini sullo smartphone, proprio mentre si troverà alla guida.

Ovviamente anche Mevkibe non la prenderà bene e nel successivo episodio di DayDreamer andrà in scena un duro confronto tra la signora Aydin e Can. La donna, infatti, si recherà nel suo ufficio per avere delle delucidazioni in merito alle foto diffuse dai giornali.