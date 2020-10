La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore è partita con molte emozioni, e le anticipazioni per la seconda settimana annunciano nuovi colpi di scena. Nelle puntate in onda dal 19 al 23 ottobre Vittorio Conti e Beatrice scopriranno che Pietro è scappato dall’Accademia. Roberta, invece avrà una litigata con Marcello, mentre Adelaide Sant'Erasmo sarà preoccupata per un affare che verrà proposto a Umberto Guarnieri.

Vittorio incontra sua nipote, Roberta litiga con Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 26 al 30 ottobre raccontano che Beatrice Conti scoprirà di essere in una situazione economica disastrosa dopo la morte di suo marito.

A questo punto Vittorio si offrirà di aiutare sua cognata, ma lei vorrà farcela da sola. Intanto Salvatore e Marcello non vedranno l'ora di sapere se Adelaide ha apprezzato i dolci fatti da Laura: l'incontro tra quest'ultima e la Contesa Sant'Erasmo darà ottimi risultati, infatti la Caffetteria avrà l'incarico di produrre la fornitura di pasticceria per il Circolo. Silvia confiderà a zia Ernesta che si sta per separare da Luciano. Stefania farà sapere a tutti che ha intenzione di lavorare nel grande magazzino milanese. Salvatore rischierà di mettere nei guai Marcello, invitandolo a un appuntamento con una sua vecchia fiamma e un'amica. Vittorio riceverà la visita di Armando e Agnese dopo aver incontrato per la prima volta Serena (la figlia di suo fratello).

Roberta litigherà con il suo fidanzato, in quanto scoprirà che è uscito con due ragazze straniere. Non appena Luciano informerà sua moglie che non rientrerà a casa per dormire, zia Ernesta proverà a trattenerlo con una scusa.

Adelaide preoccupata, Pietro scappa dall'Accademia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 30 ottobre rivelano che Serena si affezionerà sempre di più a suo zio Vittorio.

Beatrice, invece sarà ancora poco propensa ad accettare l'aiuto di suo cognato. Nel frattempo Laura si avvicinerà molto a Salvatore, il quale però non ha ancora dimenticato del tutto Gabriella. Roberta capirà che Marcello è veramente innamorato di lei, infatti per farsi perdonare preparerà una cenetta romantica con la complicità di Armando.

Il dottor Conti saluterà sua nipote, che sarà in procinto di rientrare in collegio, regalandogli la targhetta uguale a quella delle Veneri con il nome Serena inciso sopra. Federico presenterà Stefania a Vittorio, il quale deciderà di metterla in prova come commessa nel suo negozio. La vita di Roberta potrebbe avere un cambiamento poiché riceverà un'interessante proposta dalla professoressa Barone. Intanto Adelaide noterà che Umberto si sta legando molto a Federico, mentre al Circolo si svolgerà un cocktail per la riapertura della Banca Guarnieri. In questa occasione Laura si preparerà ad affrontare una pesante giornata, in quanto dovrà presentare ufficialmente i suoi dolci. Adelaide inizierà a essere preoccupata nel momento in cui Arturo Bergamini proporrà a Umberto un affare che avrebbe dovuto concludere insieme ad Achille Ravasi.

Beatrice, nonostante saprà che ha un’ipoteca sulla sua casa, continuerà a rifiutare l'auto economico di suo cognato: i due parenti in seguito scopriranno che Pietro, l’altro figlio della donna, è scappato dall’Accademia.