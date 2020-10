Continua la programmazione settimanale di DayDreamer - Le ali del sogno, attualmente in onda su Canale 5 il sabato alle 14:10 e la domenica alle 16:20. Nuovi contrasti attendono i protagonisti Sanem e Can, la cui storia d'amore verrà ancora una volta messa alla prova da Huma, la madre dei fratelli Divit.

Le anticipazioni relative agli episodi trasmessi che verranno sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre rivelano come Huma pensi che sia Ceyda la fidanzata giusta per il figlio e la inviterà a casa. La donna ha la ferma intenzione di separare definitivamente Can da Sanem. Quest'ultima, intanto, pare essere sul punto di rivelare al suo amato l'accordo stretto con Fabbri che si prepara a lanciare il profumo che la ragazza gli ha ceduto.

Anticipazioni DayDreamer, weekend del 31 ottobre e 1 novembre

Le anticipazioni sugli episodi di DayDreamer - Le ali del sogno in onda nel weekend del 31 ottobre e 1 novembre rivelano che Ceyda, con l'aiuto di una spia di Mackinnon, scopre che Fabbri è sul punto di lanciare un nuovo profumo e riferisce la notizia a Can. Intanto, Sanem è preoccupata perché ha paura che il fidanzato scopra che si tratta della sua fragranza ceduta all'imprenditore per fargli ritirare la denuncia nei riguardi del fotografo. Dopo aver appreso la notizia su Fabbri, la Fikri Harika si mette subito al lavoro per far uscire il profumo della Red Mode prima di quello sponsorizzato dal perfido imprenditore.

Intanto Huma, la madre di Can ed Emre, trama per separare il figlio maggiore dalla giovane Aydin.

La donna invita Ceyda perché è convinta che sia la donna ideale per Can, mentre quest'ultimo decide di andarsene di casa per non stare sotto lo stesso tetto con la madre.

La serie DayDreamer va in onda nel weekend del 31 ottobre e 1 novembre: le anticipazioni

Can si trova ai ferri corti con la madre che non desiste dall'intenzione di separarlo da Sanem.

Il giovane decide di dormire al rifugio dove si fa prendere dalla nostalgia e guarda delle vecchie foto di quando era bambino e in cui è presente anche Huma. Nel frattempo, CeyCey invia ad Ayhan una foto di Leyla con Emre e la ragazza non sa se mostrarla a Osman. Mentre affronta questo dilemma, viene fermata da Aysun che le chiede quando ci sarà il fidanzamento tra il fratello e Leyla, annunciatogli da Muzaffer la sera precedente.

Intanto, Can e Sanem trascorrono del tempo insieme perché vogliono parlare di alcune questioni. Il giovane vuole chiedere alla fidanzata di sposarlo, mentre quest'ultima vuole confessargli di aver dato a Fabbri il suo profumo. Dopo aver intuito le intenzioni di Can, Sanem si confida con Leyla e le dice che non accetterà la proposta fino a quando non gli racconterà dell'accordo con Fabbri. La segretaria riferisce tutto a Emre e i due convengono che sia meglio impedire a Sanem di raccontare a Can la verità, perché metterebbe in pericolo la serenità del fotografo. Emre, infatti, è convinto che il fratello, se sapesse di Fabbri, lascerebbe Sanem, l'azienda e la famiglia.