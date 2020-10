Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera grande protagonista dei pomeriggi degli italiani. La trama della nuova puntata in programma il 29 ottobre sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Hope Logan (Annika Noelle) aggraverà la posizione di sua madre Brooke. La donna, infatti, confiderà a Ridge Forrester (Thorsten Kaye) che Thomas Forrester non voleva farle del male durante il loro confronto. Flo, invece, riceverà la visita della madre in carcere.

Beautiful, puntata 29 ottobre: Hope confida a Ridge che suo marito non voleva ferirla

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti la nuova puntata trasmessa giovedì 29 ottobre in televisione raccontano che Ridge accuserà Brooke di aver spinto volontariamente il figlio giù dalla scogliera, mentre Hope e Liam (Scott Clifton) si recheranno in ospedale per sincerarsi delle condizioni di salute di Thomas.

In questo frangente, Logan jr confiderà allo stilista che suo marito non voleva ferirla durante il confronto alla casa sulla scogliera.

Per questo motivo, Brooke si troverà sempre più nei guai come la salute di Forrester jr che peggiorerà. I medici, infatti, riterranno opportuno sottoporre il giovane ad un intervento chirurgico per strapparlo alla morte.

Infine Eric e Quinn si confronteranno su quanto accaduto, senza sapere che saranno presto coinvolti nella faccenda.

Quinn ed Eric in ansia per Thomas

Nella puntata della soap opera americana che verrà trasmessa il 29 ottobre su Canale 5 accadranno molte novità. In dettaglio, Flo riceverà la visita della madre in prigione. Qui Shauna (Denise Richards) giurerà di aiutare la figlia ad uscire al più presto da questa situazione spiacevole.

Purtroppo Fulton non avrà i soldi per pagare la cauzione, tanto da chiedere aiuto a Quinn, l'unica in grado di aiutarla ad uscire dai problemi.

A tal proposito, Shauna raggiungerà villa Forrester convinta che l'amica sia disposta a darle una mano.

Ma la moglie di Eric non sarà contenta della sua visita, se quest'ultima non la pregasse di aiutarla a pagare gli avvocati per far scarcerare Flo (Katrina Bowden). Fortunatamente Quinn non si lascerà intimidire, rifiutandosi di essere coinvolta in questa faccenda.

In seguito, la donna e il marito attenderanno con ansia notizie di Thomas dall'ospedale. Infine il capostipite della famiglia Forrester rimpiangerà di aver dato ospitalità alle Fulton in casa sua, mentre Quinn (Rena Sofer) continuerà a credere che Flo abbia un animo buono.

Si ricorda che per rivedere questa puntata di "Bold and Beautiful" vi basterà collegarsi al sito Mediaset Play poche ore dopo la messa in onda in televisione.