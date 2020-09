Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera nata da un'idea dei fratelli Bell. Le trame delle puntate in programma dal 20 al 26 settembre su Canale 5 indicano che Douglas svelerà la verità sullo scambio delle culle. Il bambino, infatti, dirà a Liam Spencer (Scott Clifton) che Phoebe è in realtà sua figlia Beth.

Beautiful, anticipazioni 20-26 settembre: Douglas svela il segreto dello scambio delle culle

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate in onda da domenica 20 a sabato 26 settembre in Italia raccontano che Flo (Katrina Bowden) sarà completamente devastata dai sensi di colpa, tanto da dire ad Hope di essere stata assunta alla casa di moda con uno stratagemma.

Inoltre Fulton sarà triste per aver fatto naufragare le nozze tra la cugina e Liam. Di conseguenza, cercherà di convincere Logan a chiedere l'annullamento delle nozze appena celebrate con Thomas e correre dall'ex marito.

Intanto Douglas apparirà molto intimorito dalla violenta discussione avuta col padre mentre il segreto dello scambio delle culle sarà sempre più vicino ad essere rivelato. Il figlio di Caroline rivelerà a Liam che Beth è in realtà Phoebe. Infine Hope (Annika Noelle) sarà triste in quanto in procinto di partire per la luna di miele con Forrester.

Flo si sente in colpa nei confronti di Hope

Nelle puntate della soap opera trasmesse a fine settembre sui teleschermi di Canale 5, Thomas e Hope giungeranno in una stanza d'albergo.

Qui l'atmosfera non sarà delle più rosee. Difatti, il clima sarà molto freddo in quanto Logan non riuscirà a concedersi al marito. Di conseguenza, la serata si dimostrerà un vero e proprio disastro, tanto che Forrester non riuscirà più a sopportare di essere rifiutato. Intanto Katie e Brooke saranno molto in ansia per la congiunta dopo aver capito che non vuole consumare il matrimonio.

Le sorelle Logan, infatti, avranno paura che Tomas abbia un atteggiamento violento nel confronti di Hope. Per questo motivo, Flo si sentirà sempre più in colpa per aver messo la cugina in questa situazione spiacevole.

Liam inizia a credere che Phoebe sia Beth

Flo risulterà incapace di gestire lo stress dovuto al segreto sullo scambio delle culle.

La giovane, infatti, cadrà a terra priva di sensi dopo essere colta da un malore. Douglas, invece, continuerà a confermare che Phoebe non è altro che Beth. Ma il figlio di Caroline non verrà creduto, portandolo a ribadire la sua tesi più di una volta. All'inizio, Liam non darà peso alle parole del bambino per poi cominciare a sospettare che stia dicendo la verità. Dall'altro canto, Steffy sarà sempre più stupita dallo strano comportamento del nipote.