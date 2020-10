La soap opera turca DayDreamer – Le ali del sogno ritornerà il giorno sabato 17 ottobre 2020 dalle ore 14:45 su Canale 5. Le anticipazioni riveleranno che soltanto grazie all'immediato intervento da parte di Sanem, Fabbri deciderà di ritirare la denuncia contro Can, che sarà libero di andare via dalla prigione. Inoltre Fabbri e la perfida Aylin si vedranno per studiare un altro piano diabolico contro il fotografo. La perfida dark lady della soap opera turca riuscirà a entrare alla Fikri Harika e genererà tanti malumori tra i vari dipendenti.

DayDreamer spoiler puntate italiane del giorno 17 ottobre 2020: Aylin arriverà alla Fikri Harika

Inoltre in questi episodi, Fabbri troverà un escamotage per affidare le quote dell’agenzia alla perfida Aylin. Dunque ora i fratelli Divit, saranno obbligati a lavorare accanto alla nuova dark lady. Per la società sarà sempre meglio lavorare con lei che avere tra i piedi ancora Fabbri, ma i fratelli Divit non sanno che Aylin tenterà di portare alla rovina la Fikri Harika. Intanto nell'appartamento di Sanem si è consumata ancora una volta una brutta vicenda. Nello specifico, papà Nihat è molto dispiaciuto e arrabbiato con Mevkebe. Quest'ultima non aveva annunciato a suo marito il fidanzamento tra Can e Sanem e Nihat ci è rimasto male perchè lo ha scoperto soltanto dalle voci della gente.

Dunque il padre di Sanem andrà via di casa e deciderà di trasferirsi per qualche giorno in negozio. Sanem sarà triste per suo padre e deciderà in qualche modo di farlo ragionare e di farlo ritornare a casa dalla madre Mevkebe. Dunque ci sarà un duro confronto tra padre e figlia.

Soap opera turca DayDreamer: Aylin deciderà di baciare Emre e Leyla scapperà dal macellaio Osman

Queste puntate di DayDreamer riveleranno che Aylin creerà problemi all'agenzia e anche a Emre e Leyla. Nello specifico, Aydin vedrà la perfida dark lady dare un bacio al fratello di Can. Ma Leyla non vedrà che il giovane Emre respingerà subito dopo Aylin, perchè deciderà di scappare.

La giovane, dopo aver visto questo bacio tra i due, deciderà di andare a trovare direttamente il macellaio e attore Osman. Il fratello di Ayhan è sempre stato molto innamorato di Leyla ma in tutto questo tempo, non è mai riuscito a trovare il coraggio per esprimere i suoi reali sentimenti. Inoltre per Osman le cose potrebbero cambiare molto presto. Per scoprire cosa succederà esattamente nelle prossime puntate della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, bisognerà attendere le anticipazioni che ci saranno nei prossimi giorni. Dunque in queste puntate, riuscirà la perfida Aylin a portare alla bancarotta la società Fikri Harika?