Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre, Marta Solozábal si riavvicinerà a sua sorella Rosa, ma la donna non riuscirà a reprimere i suoi sentimenti per Adolfo. Nel frattempo a Puente Viejo arriverà Juan Montalvo, una vecchia conoscenza di Adolfo. Il nuovo arrivato farà la conoscenza di Marta e rimarrà subito affascinato dalla giovane Solozábal. Poco dopo Adolfo si accorgerà che il suo amico è rimasto molto attratto dalla sorella della sua fidanzata e sembrerà molto infastidito dalla situazione.

Spoiler Il Segreto: Pablo e Carolina innamorati

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 12 al 16 ottobre, Manuela indagherà sui motivi che hanno portato don Ignacio e la Marchesa de los Visos ad odiarsi tanto. Nel frattempo Marta si riconcilierà con sua sorella Rosa, ma la donna si renderà conto di provare ancora dei sentimenti per Adolfo. Successivamente Pablo, nonostante sia consapevole di essere il fratello di Carolina, sarà ancora molto innamorato della giovane e non saprà come comportarsi. Anche Carolina sarà assai angosciata per aver scoperto di essere la sorellastra del suo amato e continuerà ad inseguire un amore impossibile, pur sapendo che non potrà mai avere un futuro.

Tomas si confida con Alicia

A Puente Viejo arriverà Juan Montalvo, un uomo notevolmente libertino e spensierato. In seguito si scoprirà che Montalvo è un vecchio amico di Adolfo de los Visos e appena arrivato in paese si recherà a casa sua per una visita. Frattanto Tomas si confiderà con Alicia riguardo a Marcela: l'uomo avrà ancora molti rimpianti nei confronti della donna e vorrà sfogarsi una volta per tutte con qualcuno che possa comprenderlo.

Più tardi don Filiberto sarà molto preoccupato, poiché in paese si parlerà di una possibile rivolta, anche tutti gli abitanti di Puente Viejo saranno in massima allerta, ma l'arrivo della guardia civile tranquillizzerà le tensioni di tutti quanti. Poi Adolfo penserà di presentare la sua fidanzata al suo amico Juan.

Juan attratto da Marta

Adolfo presenterà la sua fidanzata Rosa al suo vecchio amico Juan, da poco arrivato in paese. Non ci vorrà molto prima che Montalvo si accorga di Marta e Adolfo noterà subito che l'amico ha messo gli occhi sulla giovane Solozábal, così sarà molto infastidito della situazione, ma non potrà dirlo a nessuno. In seguito Manuela avrà un malore improvviso e perderà i sensi, ma poi si riprenderà subito. Nel contempo don Ignacio si ricorderà di una malattia avuta in passato dalla donna e comincerà ad essere in ansia per lei, così la pregherà di riposare il più possibile. Successivamente Damian, Alicia e Matias riprenderanno l'attività per il sindacato e saranno pronti ad avviare una stamperia.

Inoltre Alicia e Matias, lavorando insieme, si riavvicineranno sempre di più. Al contrario Tiburcio e Dolores saranno sempre più distanti e tutti quanti cominceranno ad accorgersene.

Matias e Alicia hanno una discussione

Mauricio dovrà portare a termine un'importante compito e verrà aiutato da Marta. Quest'ultima dovrà recapitare dei documenti assai urgenti al Tenente Grijalbo, ma la missione metterà a rischio la sua incolumità. Nel frattempo la Marchesa de los Visos discuterà con suo figlio Tomas a causa di Alicia: Isabel sarà desiderosa di allontanare la giovane dall'ufficio della miniera. In seguito Adolfo avrà dei sospetti nei riguardi di Juan, così cercherà di indagare meglio e chiederà al suo amico dei chiarimenti in merito.

Montalvo, però, non avrà intenzione di rispondere alle domande pressanti di Adolfo. Infine Matias e Alicia avranno una discussione, nella quale la donna finirà per convincere Castaneda del fatto che sua moglie Marcela l'abbia tradito.