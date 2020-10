Nelle prossime puntate di DayDreamer, il matrimonio lampo tra Leyla ed Emre non basterà alle famiglie Aydin e Divit per ufficializzare l'unione tra i due ragazzi. Infatti i loro genitori vorranno che il matrimonio venga festeggiato come si deve, con la presenza di famigliari e amici. Mevkibe e Huma faticheranno a trovare un punto d'incontro, ma nonostante tutto l'organizzazione delle nozze proseguirà. Tuttavia tornerà a galla la malattia di Aziz, il padre dei Divit, e durante una conversazione tra i due fratelli nascerà un'incomprensione a causa del solito CeyCey. Quest'ultimo crederà che Can sia gravemente malato.

Emre scopre da Can che il padre è gravemente malato

Per la festa del suo matrimonio Emre vorrebbe che fosse presente anche suo padre Aziz, assente da Istanbul da un po' di tempo per una "vacanza". In realtà il padre dei fratelli Divit si è recato all'estero per sottoporsi a un trattamento per curare un'infezione ai polmoni.

Solo Can è al corrente delle reali condizioni di salute del padre, era stato il suo ex avvocato e migliore amico Metin a confidargli tutto all'insaputa di Aziz. A Emre, però, non è mai stato detto nulla, così Can coglierà l'occasione per raccontargli tutta la verità. Il giovane Divit si arrabbierà con il fratello, non riuscirà a capire perché è sempre rimasto all'oscuro di tutto.

Il fotografo gli spiegherà che il loro padre non voleva fargli sapere nulla, ma Emre furioso non sentirà ragioni.

Il giovane Diviti si sentirà in colpa nei confronti del padre. Se avesse saputo delle sue condizioni di salute, non avrebbe mai provato a far fallire l'azienda, quando Aziz aveva deciso di lasciarla nelle mani di Can.

Leyla lo rincuorerà ed Emre si farà forza e deciderà di parlare con il padre.

CeyCey crede che Can debba subire un intervento al cervello

La discussione tra Can ed Emre verrà mal interpretata dal solito CeyCey. Il giovane, infatti, coglierà solamente qualche stralcio della loro conversazione, che lo porterà a pensare che il fotografo soffra di gravi problemi di salute.

Insieme a Deren, infatti, cercherà di leggere il labiale dei fratelli Divit e maldestramente capirà che Can necessiterà addirittura di un intervento al cervello.

Anche successivamente CeyCey vedrà Can triste e preoccupato. Penserà che sia per via della malattia, ma in realtà il fotografo sarà in pensiero per Yigit che non sta lontano da Sanem. A ogni modo, per alleviare le sue sofferenze cercherà di aiutarlo: proverà a capire se Yigit prova davvero qualcosa per Sanem facendo irruzione nel suo appartamento. Il maldestro CeyCey, però, non riuscirà a vedere la prova più importante, ovvero la foto di Sanem che Yigit tiene appesa sul muro della sua camera da letto.