L'appuntamento con la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno continua a registrare risultati d'ascolto molto importanti su Canale 5. Il pubblico è estasiato dalle avventure della coppia composta da Can Yaman e Demet Ozdemir e proprio in questi giorni il produttore Faruk Turgut, intervistato dal magazine della soap opera, ha dichiarato che dopo il successo clamoroso che DayDreamer ha ottenuto, non solo in patria ma anche in giro per il mondo, stanno pensando seriamente di mettere in cantiere una nuova serie che abbia come protagonista l'amatissima coppia composta da Can e Sanem.

Il produttore di DayDreamer sta scrivendo un nuovo progetto per Can Yaman e Demet

"Stiamo lavorando ad un nuovo progetto da presentare a Can Yaman e Demet Ozdemir", ha dichiarato il produttore Turgut nel corso dell'intervista rilasciata al magazine di DayDreamer, aggiungendo che il set con entrambi è stato davvero molto piacevole e divertente.

"Quello che avete visto in onda rispecchia quello che accadeva sul set", ha ammesso il produttore, aggiungendo che tra Can Yaman e Demet Ozdemir c'è un'energia a dir poco straordinaria e proprio per questo motivo Turgut è intenzionato a riportare di nuovo questa amatissima coppia sul piccolo schermo, così da poter regalare al pubblico delle nuove emozioni.

Can Yaman e Demet Ozdemir coppia di successo in tv

Il produttore non ha dubbi sulla bravura dei due attori protagonisti di DayDreamer e ha ammesso di aver scommesso fin dal primo momento su di loro e che la loro armonia sul set ha portato al successo della soap opera in tutti i paesi in cui il prodotto è stato venduto.

"Con la loro armonia, hanno reso la storia come la fiaba più bella del mondo", ha dichiarato Turgut nel corso dell'intervista.

E in effetti anche il pubblico da casa ha apprezzato moltissimo gli intrecci e gli intrighi di questa storia d'amore che ogni fine settimane fa sognare una media di oltre 2,5 milioni di spettatori, portando la rete ammiraglia del Biscione a conquistare la leadership auditel.

Gli spoiler di DayDreamer: Can e Sanem di nuovo divisi e in crisi

E anche le prossime puntate di DayDreamer si preannunciano a dir poco ricche di novità e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sul segreto di Sanem che, dopo aver venduto la ricetta del profumo a Fabbri, dovrà affrontare l'ira del suo fidanzato.

Can, infatti, non la prenderà per niente bene e si sentirà ancora una volta 'tradito' e pugnalato alle spalle dalla sua fidanzata per l'ennesima bugia che le ha detto. A quel punto, il fotografo prenderà una drastica decisione: abbandonare la sua città per accettare un nuovo progetto lavorativo che lo porterà all'estero con la sua ex fidanzata Polen.