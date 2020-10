Proseguono su Canale 5 le avventure degli amati protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno. Nelle puntate che andranno in onda domenica 1 e sabato 7 novembre, Leyla dovrà fare i conti con le bugie di Aylin e delusa dagli eventi si getterà tra le braccia di Osman, Nel frattempo, sul lavoro la perfida ex di Emre coinvolgerà, suo malgrado, Deren nelle sue macchinazioni, spingendola a usare per la campagna della Red Mode uno slogan ideato in realtà da Sanem.

Aylin trama contro l'agenzia pubblicitaria

Saranno dense di colpi di scena le puntate di DayDreamer che verranno trasmesse su Canale 5 domenica 1 e sabato 7 novembre.

Can e Sanem saranno fortemente in crisi. Sanem sarà molto gelosa di Ceyda: Huma infatti spingerà la CEO della Compass Sport tra le braccia del figlio ma senza successo. La Aydin cercherà di chiarirsi con Can raggiungendolo al rifugio ma tra i due non andrà per nulla bene. Frattanto, Leyla dovrà vivere dei momenti difficili: la perfida Aylin parlerà con la segreteria della Fikri Arika e le dirà, mentendo spudoratamente, che lei ed Emre sono tornati a fare coppia fissa.

La donna fra l'altro continuerà a portare avanti i suoi piani per far fallire l'agenzia pubblicitaria. Emre parlerà con lei e chiederà spiegazioni circa le macchinazioni che sta mettendo in atto con l'aiuto di Enzo Fabbri, ma Aylin non si lascerà sfuggire nulla.

Frattanto, Deren verrà spinta da Aylin ad usare per la campagna della Red Mode uno slogan preso dal quaderno di Sanem. Mentre Leyla delusa per la finta riunione tra Emre e Aylin si consolerà accettando il corteggiamento di Osman, Mevkibe organizzerà una riunione sull'alimentazione nel negozio visto che la sede della sua Associazione è impraticabile.

I questa circostanza non mancheranno i siparietti divertenti.

Leyla e Osman si fidanzano ufficialmente

Nihat, frattanto, dovrà gestire la richiesta pressante di prodotti biologici proveniente dagli abitanti del suo quartiere, ma una notizia lo sorprenderà: Leyla si fidanzerà presto. Sanem, però, si preoccuperà per la sorella temendo che la sua scelta di stare con il fratello di Ayhan sia troppo avventata e dettata dalla disperazione piuttosto che da reale interesse per il ragazzo.

Osman, nel frattempo, sarà deciso a non perdere tempo e chiederà subito la mano di Leyla al padre della ragazza essendo in innamorato di lei da sempre. Si organizzerà quindi una festa a casa delle Aydin per festeggiare il fidanzamento secondo tutte le tradizioni turche. Saranno presenti alla festa anche CeyCey, alla ricerca di una nuova casa dopo essere stato sfrattato, e Can. Frattanto, Huma informerà Emre del fidanzamento di Leyla con Osman e il minore dei fratelli Divit si recherà di corsa a casa della ragazza di cui è innamorato per cercare di impedire l'evento, ma quando arriverà sarà già troppo tardi. Successivamente Emre si pentirà di essere stato troppo istintivo ma il suo arrivo turberà non poco Leyla.