Grandi novità attendono i fan di DayDreamer - Le ali del sogno. Se nella puntata in onda il 3 ottobre Emre sarà costretto a lasciare Leyla per via di un ricatto della perfida Aylin, le anticipazioni provenienti dalla Turchia informano che ben presto i due si riavvicineranno. Infatti, dopo il suo breve fidanzamento con Osman, la maggiore delle sorelle Aydin sarà molto più vicina a Emre.

Leyla si fidanza con Osman, ma ama Emre

Si fa sempre più coinvolgente e appassionante il triangolo amoroso che vede coinvolti Leyla, Osman ed Emre. Anche se la segretaria e il suo capo si allontaneranno a causa della perfida Aylin, l'amore tra i due non smetterà di esistere.

L'ex di Emre, infatti, dirà a Leyla che con il giovane Divit sono tornati insieme. Perciò, per dimenticarlo, Leyla accetterà di fidanzarsi ufficialmente con Osman, pur non essendo innamorata di lui. La maggiore delle sorelle Aydin, subito dopo aver accettato la proposta di nozze del macellaio del quartiere, scoprirà che Emre non è tornato insieme con Aylin, ma che si trattava solo di una macchinazione della donna. Leyla però, per non deludere Osman, non se la sentirà di venir meno alla promessa che gli ha fatto.

Sarà ben presto chiaro a Osman, divenuto ormai attore, che la sua fidanzata non prova alcun sentimento d'amore nei suoi confronti. Leyla non solo svierà il discorso ogni volta che il giovane vorrà fissare una data per il matrimonio, ma si rifiuterà perfino di baciarlo in più di un'occasione.

Inoltre la ragazza sarà molto gelosa di Melis, la nuova segretaria di Emre che ha preso il suo posto in azienda. Leyla, infatti, comincerà a lavorare presso la casa editrice di Yigit con la sorella Sanem, ma contemporaneamente dovrà aiutare Melis, interessata palesemente a Emre, a prendere dimestichezza con il suo nuovo lavoro presso l'agenzia pubblicitaria dei Divit.

Leyla ed Emre si scoprono ancora innamorati

Presa da una forte gelosia e stanca di mentire a Osman, Leyla troverà finalmente il coraggio di lasciare il fratello di Ayhan. La ragazza, d'accordo con il suo ormai ex fidanzato, deciderà di mantenere il segreto sulla loro rottura, eccetto che con Sanem, a cui rivelerà la verità.

Successivamente, durante un dialogo con Emre, la ragazza gli dirà che tra lei e Osman è tutto finito: Divit da parte sua ammetterà di aver "usato" Melis per farla ingelosire.

Da questo momento in poi comincerà il lento, ma inesorabile, riavvicinamento tra Leyla ed Emre, che si scopriranno sempre più innamorati e uniti. I due giovani cominceranno a costruire pian piano il loro futuro insieme, con buona pace di Huma che cercherà in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote ai figli.