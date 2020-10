Le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate di DayDreamer che andranno in onda il 18 e 24 ottobre in prima visione su Canale 5, rivelano che Can uscirà di prigione mentre Sanem incontrerà di nascosto Enzo Fabbri per cedergli la tanto ambita ricetta del suo profumo. In questo modo spera di poter stare finalmente tranquilla e prima di salutare Enzo, gli dice che spera di non doverlo rivedere mai più in vita sua. Ma le sorprese non sono finite qui, perché in questi nuovi episodi tornerà anche la madre del fotografo.

Le trame delle puntate di DayDreamer in onda il 18 e 24 ottobre

In quartiere, infatti, arriverà una nuova donna misteriosa di cui si sapranno pochissime informazioni se non quella che sarebbe interessata ad investire un bel po' di soldi per la riqualificazione di quella zona.

La prima a vederla sarà Sanem ma l'incontro tra le due donne non sarà per niente pacifico e si rivelerà fin da subito esplosivo.

Intanto la Aydin avrà la possibilità di presentare il suo nuovo progetto lavorativo per la Redmode e riuscirà ad ottenere un clamoroso successo. Con il suo intervento metterà tutti d'accordo e conquisterà il favore positivo sia di Mackinnon che quello di Deren, che non potrà fare altro che complimentarsi con lei.

Il ritorno di Huma, la madre di Can ed Emre

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fin quando alla festa non farà il suo arrivo Huma, la madre dei fratelli Divit. E sarà proprio in questa occasione che Sanem scoprirà la verità sulla donna con la quale si era scontrata poco prima al negozio.

Nel momento in cui Can rivedrà sua mamma rimarrà a dir poco senza parole e comincerà ad irrigidirsi al punto da andare via dalla festa con Sanem. Il rapporto tra il fotografo e Huma, infatti, non è dei migliori e sarà proprio Can a spiegarlo alla sua amata.

Huma umilia Sanem e Leyla: anticipazioni DayDreamer del 18 e 24 ottobre

Can, infatti, colpevolizza Huma per averlo abbandonato da piccolo e per questa sua scelta non l'ha mai perdonata al punto da arrivare a provare ''odio'' nei confronti della donna che l'ha messo al mondo. Intanto Huma, fin da subito mostrerà una certa simpatia nei confronti di Ceyda.

La mamma di Can comincerà a progettare di farla fidanzata con suo figlio, così da potersi sbarazzare definitivamente della presenza di Sanem. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer in onda il 18 e 24 ottobre su Canale 5, rivelano che nel momento in cui Huma arriverà in agenzia, si scaglierà subito contro le sorelle Aydin. Sia Sanem che Leyla verranno umiliate dalla perfida Huma e questo suo modo di fare provocherà l'ira del fotografo.