Coinvolgono sempre di più il pubblico di Canale 5 le avventurose vicende di Can e Sanem, i protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno. Durante le puntate che andranno in onda il 18 e il 24 ottobre i due avranno a che fare con diversi nemici su più fronti. Infatti, arriverà a Istanbul Huma, la mamma dei Divit, che fin da subito si mostrerà ostile nei riguardi delle Aydin. Nonostante la presenza della donna, Sanem continuerà a mostrarsi sempre più brillante a livello lavorativo, lasciando tutti affascinati dalla sua creatività. Can, dal canto suo, si mostrerà molto innervosito dalla presenza di Huma, che cercherà di far valer il suo potere decisionale anche in azienda.

Sanem litiga con una donna misteriosa

Saranno tanti i colpi di scena a cui i telespettatori potranno assistere durante le puntate di DayDreamer che verranno trasmesse su Canale 5 domenica 18 e sabato 24 ottobre. Sanem deciderà d'incontrare Fabbri per consegnargli i diritti sul suo profumo, con la speranza che quella sia l'ultima volta che avrà a che fare con l'imprenditore italo-francese. Can, una volta fuori dal carcere, sarà felice di come procede la campagna pubblicitaria della Red Mode e convocherà tutti i dipendenti per fare il punto della situazione.

Mentre Muzzafer cercherà di farsi di nuovo avanti con Sanem, quest'ultima passerà un giorno al mare con il suo fidanzato. Can le racconterà un periodo difficile della sua infanzia.

Frattanto, nel quartiere delle Aydin arriverà una donna che sembrerà decisa a investire denaro per migliorare la situazione del posto. Sanem, però, arriverà ben presto allo scontro con questa donna, che apparirà un po' troppo superba.

L'arrivo di Huma al party

In agenzia proseguiranno i successi lavorativi di Sanem, che conquisterà con la sua creatività anche il capo della Red Mode.

Perfino Deren farà i complimenti alla ragazza e per festeggiare organizzerà una festa a casa di Can. Improvvisamente durante il party si presenterà Huma: Sanem resterà colpita nello scoprire la donna con cui ha litigato nel suo quartiere è il realtà la madre. La donna si mostrerà da subito ostile nei confronti dell'innamorata del figlio, scambiandola addirittura per una cameriera.

Can non nasconderà il suo disappunto e lascerà la festa con Sanem.

Can rivedrà nella madre la stessa donna che lo ha abbandonato da piccolo e con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. Mentre la lite tra Nihat e Mevkibe sembrerà ancora ben lontana da una risoluzione, Huma si alleerà con Ceyda e cercherà in ogni modo di farla avvicinare al figlio. La donna, poi, si recherà in azienda dove cercherà di far valere il suo potere decisionale, in quanto detentrice di un grosso pacchetto azionario. Huma, inoltre, cercherà in ogni modo di mettere in cattiva luce sia Sanem che Leyla.