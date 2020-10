Su Canale 5 continua ad andare in onda la Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno. Nel corso dell’episodio che i telespettatori potranno vedere domenica 18 ottobre 2020 a partire dalle ore 16.45 sino alle 17.10, Sanem Aydin (Demet Özdemir) rispetterà il patto sancito con Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk). Dopo la scarcerazione del suo amato Can Divit (Can Yaman), l’aspirante scrittrice, come promesso, farà avere all’imprenditore italo-francese il suo profumo e la relativa formula.

Inoltre nel quartiere arriverà una donna con indosso degli abiti eleganti, che chiederà delle informazioni per un’eventuale casa in vendita.

DayDreamer, spoiler del 18/10: Can viene scagionato, Sanem incontra Enzo in segreto

Dalle anticipazioni turche della singola puntata in programmazione sul piccolo schermo il 18 ottobre, si evince che la situazione sarà sempre più complicata. Can tornerà finalmente in libertà dopo essere finito in prigione, senza sapere che Sanem per farlo scagionare ha stretto un accordo con Enzo. Quest’ultimo a breve potrà avere tra le mani il tanto desiderato profumo dell’aspirante scrittrice. Mentre Aylin si impossesserà delle quote della Fikri Harika, l’imprenditore italo-francese farà i conti con l’ira di Sanem: quest’ultima uscirà di nascosto dall’ufficio della nota agenzia per incontrare nuovamente Enzo in segreto.

In particolare la fanciulla consegnerà a Fabbri la sua fragranza e non appena la costringerà a firmare un contratto, gli dirà che spera di non rivederlo mai più.

Intanto Can convocherà l’intero settore creativo in sala riunioni per valutare ogni proposta dei suoi dipendenti riguardante la creazione della nuova campagna pubblicitaria.

Nel contempo Muzzaffer sarà deciso a confortare Sanem, anche contro il volere della madre Aysun.

Can parla della sua infanzia a Sanem, arriva una donna misteriosa in città

Successivamente la sorella di Leyla e il primogenito di Aziz passeranno del tempo insieme al molo: in tale circostanza il fotografo parlerà della sua infanzia alla propria amata.

Can racconterà a Sanem che quando era piccolo ha sofferto molto per la separazione dei suoi genitori. Mentre quest’ultima e il suo amato, dopo aver scritto i loro desideri in dei biglietti li butteranno in mare, nel quartiere della giovane Aydin si aggirerà una donna misteriosa, che scenderà da una macchina costosa e sarà decisa a investire tanti soldi per migliorare quella parte della città.

Il primo incontro tra la nuova arrivata e Sanem sin da subito non sarà positivo, visto che avranno uno scontro acceso. Nello specifico l’aspirante scrittrice rimprovererà la sconosciuta nell’istante in cui la sorprenderà calciare la vaschetta contenente il cibo di un gatto.