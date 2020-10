Nella puntata di sabato 10 ottobre di DayDreamer - Le ali del sogno, in onda alle ore 16:45 su Canale 5, Mevkibe, la madre di Sanem si convincerà che il bel fotografo Can Divit prenda in giro sua figlia. Intanto, secondo le Anticipazioni Tv, una svolta romantica attende i protagonisti della soap: Can farà un gesto inaspettato nei confronti dell'aspirante scrittrice.

Divit porta Sanem in un posto importante per lei

Il fotografo stupirà la sua amata conducendola in un luogo che ha segnato la sua infanzia: il rifugio in cui Sanem si isolava dal mondo per scrivere. E non è finita qui, perché il fotografo le farà vedere una lettera nella quale Aydin parlava "profeticamente" della sua storia con Divit.

"Se un giorno avrò un fidanzato, ci terremo per mano e voleremo in cielo senza ali", questo il contenuto della lettera che lascerà Sanem esterefatta e sempre più innamorata di Can. "Cavalcheremo tenendoci stretti toccando le stelle", sembra quasi che la ragazza da bambina avesse già immaginato di sedersi con il suo fidanzato sulle ali di un albatros per costruire qualcosa di importante insieme.

Il chiacchiericcio su Can e Sanem dilaga in quartiere

Ormai tutti verranno a conoscenza del fatto che il fotografo Divit e l'aspirante scrittrice Aydin stanno insieme. E questo perché Mevkibe si lascerà sfuggire con la pettegola Melahat che Can e sua figlia stanno pensando di sposarsi. E Melahat, pur di farsi un po' di pubblicità, lo racconterà alle clienti del suo salone da parrucchiera colorando un po' la notizia: dirà che il fotografo ha già fatto la proposta di matrimonio a Sanem.

Non ci sarà più alcun segreto nel quartiere in cui abita la ragazza e non si farà altro che parlare del suo rapporto con Divit. Ma Aysus smorzerà l'euforia, mostrando un'intervista in cui Can aveva dichiarato esplicitamente di non volersi sposare con nessuna donna. "Il matrimonio non fa per me", questo era quanto asserito dal fotografo un po' di tempo prima, quando Can e Sanem non avevano ancora deciso di ufficializzare la loro storia.

Queste parole sconvolgeranno Mevkibe che non riuscirà a fare a meno di credere che lui voglia soltanto soggiogare sua figlia.

Leyla ritorna al lavoro nonostante la rottura con Emre

Leyla deciderà d'impegnarsi nella propria professione e verrà convinta da Divit di non abbandonarla per almeno una settimana in quanto c'è l'importante campagna "Red moon cosmetics" da preparare.

Sanem mostrerà con grande soddisfazione il suo progetto e il suo slogan per la campagna.

Nel frattempo, Osman lascerà la macelleria nelle mani di Ayhan per inseguire il suo sogno della recitazione, mentre Can e Sanem parteciperanno ad una cena di lavoro Ceyda, Mackinnon e Erdinc che non andrà proprio come sperato a causa dell'arrivo di Enzo Fabbri.