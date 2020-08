Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can farà una proposta di matrimonio a Sanem, ma la giovane sarà costretta a tergiversare a causa di un accordo preso con Fabri che ha tenuto nascosto a Divit.

Ricordiamo che DayDreamer va in onda ogni giorno alle 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore romantica e divertente tra Can e Sanem, due giovani molto diversi tra loro ma accomunati da un grande amore.

Anticipazioni turche: l'accordo segreto tra Sanem e Fabri

Nelle scorse puntate i telespettatori hanno assistito alla nascita della storia d'amore tra Can e Sanem, nonostante molte persone abbiano provato a intromettersi nella relazione.

Pertanto, nelle prossime puntate la giovane sarà costretta a fare un accordo con Fabri. L'imprenditore è da sempre ossessionato da Sanem e dal suo profumo, al punto da volerlo produrre nella sua azienda. La giovane, però, si è sempre rifiutata di vendere quello che poteva essere il punto di unione con il suo amato Can. Il maggiore dei Divit è intento a riottenere il 20% delle quote da Fabri, ma l'imprenditore, d'accordo con Aylin, farà di tutto per scatenare l'ira di Can riferendogli che prima o poi conquisterà Sanem.

A quel punto il fratello di Emre darà un pugno a Enzo e tutto va secondo i piani di Aylin: Fabri denuncerà Can e il giovane andrà in prigione. Sanem, sconvolta per l'accaduto, farà un patto segreto con Enzo cedendogli il suo profumo in cambio della libertà del suo fidanzato.

La giovane però precisa la volontà di tenere questo accordo segreto, essendo a conoscenza del pensiero di Can sulla questione. Una volta ottenuto quello che voleva, Fabri cederà le sue quote ad Aylin, la quale potrà fare così ritorno alla Fikri Harika.

Spoiler DayDreamer: Can fa una proposta di matrimonio a Sanem

Dopo aver preso segretamente un accordo con Fabri, Sanem sarà costretta ancora una volta a fare i conti con le bugie raccontate al suo amato. Enzo, infatti, dopo aver ottenuto il contratto che tanto bramava da tempo decide di giocare sporco e passa le sue azioni ad Aylin, la quale farà ritorno in agenzia. Intanto, approfittando della rottura delle pietre lunari, Can decide di fare un anello per Sanem e le chiede di sposarlo.

La giovane, però, è costretta a tergiversare sulla proposta e, mentre è sul punto di rivelargli la verità su Fabri, irrompono in casa Emre e Leyla. I due faranno in modo che la giovane li segua e il fratello di Can le racconta di averla vista nell'azienda di Enzo. Emre cerca di convincere Sanem a non dire nulla a suo fratello sull'accaduto, perché questo potrebbe provocare una brutta reazione in Can. Allo stesso tempo, il maggiore dei Divit farà un passo indietro nei confronti di Aydin dopo il rifiuto e la inviterà a fare chiarezza sui suoi sentimenti.