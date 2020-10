I fan di DayDreamer - Le ali del sogno avranno presto l'occasione di vedere Can e Sanem vestiti da sposi. I due amati protagonisti della soap però non convoleranno a nozze, o almeno non prima di aver superato altre numerose difficoltà. La giovane Aydin e l'affascinante fotografo si ritroveranno a vestire i panni di marito e moglie per volere di uno dei clienti dell'agenzia pubblicitaria, che chiederà proprio ai due giovani di essere protagonisti di un set fotografico per un catalogo di un'azienda d'abbigliamento. I due accetteranno, ma dopo l'emozione che proveranno sul set tra i due non mancheranno le discussioni.

Aria di crisi tra Can e Sanem

Prima di giungere al lieto fine saranno ancora numerosi i problemi che Can e Sanem dovranno risolvere per far trionfare il loro amore. Le anticipazioni di DayDreamer che provengono dalla Turchia, infatti, si concentrano sulla crisi che i due innamorati dovranno affrontare per via delle intromissioni di Huma e Yigit. Seguendo la storyline della soap, dopo le nozze di Leyla ed Emre, celebrate in gran segreto, la mamma dei Divit cercherà di rendere la vita difficile alla nuora per scoraggiare Sanem dal fare la stessa scelta della sorella maggiore.

La donna coinvolgerà Sanem e Can nella ricerca di una dimora per i neo sposi, costringendo Yigit a dare tanto lavoro a Leyla per impedirle di occuparsene in prima persona.

Durante le ricerche si evidenzieranno le prime fratture tra Can e Sanem: se il fotografo affermerà di volersi godere i primi tempi da sposato senza figli, la dolce Aydin resterà delusa in quanto desiderosa di formare una famiglia il prima possibile.

I due protagonisti di DayDreamer in abiti nuziali

Non è tutto, Huma farà il modo di far ascoltare a Sanem un suo discorso in cui parlando del figlio maggiore affermerà che Can non sarò mai disposto a rinunciare ai suoi viaggi per una vita più stabile.

A complicare la situazione, inoltre, ci sarà Yigit: l'editore sarà costantemente presente nella vita di Sanem e ciò infastidirà sempre di più il fotografo, che sentirà crescere in lui una forte gelosia. Can chiederà alla fidanzata di lasciare il lavoro alla casa editrice, ma la giovane non sarà disposta a rinunciare al suo sogno di pubblicare il suo libro.

Mentre aleggerà questa aria di crisi, un cliente della Fikri Harika chiederà a Can, e di conseguenza anche a Sanem, di diventare modello per un giorno e di posare insieme alla sua fidanzata vestito da sposo. Vedersi in abiti nuziali emozionerà la coppia, ma dopo aver effettuato il servizio fotografico nuove incomprensioni torneranno a fare capolino. Un momento divertente, però, non mancherà: CeyCey manderà una foto dal set ad Ayhan, ma lo scatto verrò visto anche da Mevkibe che resterà sbalordita, credendo che anche Sanem come Leyla ha scelto di sposarsi in segreto.