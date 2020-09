Nelle prossime puntate di DayDreamer, la cena disastrosa organizzata da Huma, per mettere a disagio la famiglia Aydin, sortirà tanta preoccupazione tra Sanem e Can. La coppia cercherà di trovare una soluzione per riportare la pace soprattutto tra Huma e Mevkibe, e sarà proprio la giovane Aydin a fare una proposta allettante a Can: sposarsi il prima possibile. Il fotografo non ci penserà un secondo di più e con un intenso bacio le confermerà che convoleranno a nozze. Per questo si metteranno d'accordo per rivelare la notizia alle rispettive famiglie il più presto possibile.

Huma cerca sempre di allontanare Can da Sanem

Sanem rientrerà a casa, ma non riuscirà a parlare con i suoi genitori in quanto saranno già andati a dormire. Però sveglia ci sarà ancora Leyla e la giovane Aydin comunicherà alla sorella la scelta presa con Can. Leyla si rivelerà molto felice, ma anche lei avrà una confessione da farle: con Osman è finita e non avrà la più pallida idea di come confidare la notizia ai genitori, soprattutto a Mevkibe.

Contemporaneamente Can farà ritorno a casa, dove Huma sarà già andata a letto, ma ci sarà Emre, al quale comunicherà che presto si sposerà con Sanem. Il fotografo, però, si mostrerà un po' preoccupato, in quanto non osa immaginare come reagirà sua madre a tale notizia.

Intanto l'obiettivo di Huma rimarrà sempre quello di far allontanare Sanem da suo figlio, per fare in modo che quest'ultimo torni con Polen, e non si arrenderà nemmeno davanti all'evidente amore che ci sarà tra i due ragazzi.

Can ufficializza alla stampa la storia con Sanem

L'ennesimo attacco di Huma nei confronti di Sanem avverrà durante la presentazione alla stampa del ricettario turco di Polen.

Ovviamente Can e Sanem non riusciranno a stare l'uno lontano dall'altra, così ci penserà Huma a fare da guastafeste. Affiancherà un giornalista e fingendo una telefonata darà alcuni informazioni in merito al fatto che Can è l'ex di Polen.

In questo modo l'interesse dei giornalisti si sposterà sulla loro passata relazione, cosa che renderà Huma molto soddisfatta del suo operato.

La questione, invece, darà parecchio fastidio a Can, che inviterà i giornalisti a concentrarsi sul nuovo libro di Polen e non sulle sue storie che ormai non esistono più. Non finirà qui: infatti Huma, successivamente, inviterà i giornalisti a scattare a Polen qualche foto insieme a Can.

Sanem si mostrerà molto irritata dalla questione e Can non sopporterà di vedere la sua amata stare male e contemporaneamente lo sguardo orgoglioso di sua madre, così sposterà l'attenzione su Sanem e tenendola per mano dichiarerà davanti a tutti i giornalisti che la giovane Aydin è la sua ragazza ed è l'unica donna che ama. Il gesto farà arrabbiare non solo Huma, ma anche Polen e Yigit e da quel momento in poi l'attenzione della stampa si sposterà tutta su Can e Sanem.