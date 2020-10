Nelle prossime puntate di DayDreamer il focus sarà incentrato, soprattutto, sull'improvviso matrimonio tra Leyla ed Emre. I due, infatti, non hanno avuto modo di organizzare la loro vita dopo le nozze, tra cui la scelta del posto in cui andare a vivere, ma proprio questo problema verrà risolto dalla perfida Huma.

Leyla, su consenso di Nihat, lascia il suo quartiere

Il matrimonio in gran segreto tra Leyla ed Emre porterà delle notevoli complicazioni tra le famiglie Divit e Aydin. Dopo le innumerevoli discussioni, giungerà anche il momento di decidere sul futuro della coppia. Infatti, essendosi sposati in fretta e furia, i due ragazzi non hanno organizzato il loro avvenire insieme dopo le nozze, per questo motivo le rispettive famiglie si riuniranno per decidere sul da farsi.

Gli Aydin accoglieranno nella loro casa Huma, che avrà un proposta da fargli.

La perfida mamma Divit proporrà a Mevkibe e Nihat di far vivere Leyla nella loro villa. All'inizio Mevkibe sarà un po' riluttante, non vorrà che la sua "bambina" vada a vivere con la suocera, ma alla fine Nihat penserà che sia giusto che la figlia vada ad abitare con il proprio marito, quindi acconsentirà il suo trasferimento.

Leyla lascerà la sua casa e il suo quartiere, con Mevkibe in lacrime. Prima di andare via la madre le consegnerà una lista di cose da fare, che in realtà non saranno dei tradizionali riti turchi che solitamente si fanno prima delle nozze, come "la notte dell'henné", un rito di addio della sposa con la sua casa.

Ovviamente nemmeno Huma si tirerà indietro e consegnerà a Leyla una lista di cose da fare, per esempio le chiederà di fare dei corsi di valzer.

Huma cerca d'intimorire Sanem dall'essere sua nuora

Complicare la vita di Leyla ed essere una suocera "impicciona" sarà solo un modo, da parte di Huma, per far capire a Sanem che non sarà per niente facile diventare sua nuora e che quindi sarebbe meglio stare lontana da Can.

Proverà ancora a provocare delle crepe all'interno della sua relazione con Can e lo farà anche con la complicità di Yigit. Quest'ultimo chiederà a Leyla di andare urgentemente in ufficio, in quanto gli servirà un dossier, e Huma coglierà la palla al balzo per chiedere a Can e Sanem se possono sbrigare le faccende delle liste di nozze di Leyla.

Sarà proprio in questa occasione che i due ragazzi si troveranno discordanti e si renderanno conto di non essere "in sintonia" su alcune cose, per esempio quando andranno a cercare una casa per Emre e Leyla. Can, infatti, si farà prendere dal panico quando Sanem inizierà a parlare di bambini. La vicissitudini, però, non finiranno qui: anche quando andranno a prenotare il viaggio di nozze sorgeranno dei problemi, in quanto Sanem preferirà un viaggio più romantico, mentre Can prediligerà l'avventura. Insomma, Huma riuscirà veramente a separare suo figlio dalla giovane Aydin?