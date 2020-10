È tempo di buone notizie per le fan italiane di Can Yaman. Il famoso attore turco è tornato in Italia per registrare la sua partecipazione a C'è Posta per te. Can è partito per la Capitale dopo la notizia della cancellazione di Bay Yanlis, la serie interpretata a fianco di Özge Gürel e andata in onda in Turchia quest'estate. Le anticipazioni diffuse online rivelano che Can è stato invitato da Maria De Filippi per fare una sorpresa alla zia di una ragazza che ha perso la sorella. Stando alle fonti sul web, nell'incontro (già registrato) l'attore ha fatto qualche accenno all'interruzione della fiction e ha parlato di quanto il suo lavoro sia importante per la gente che lo segue.

Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno - secondo il racconto di alcune fan presenti in studio - si è mostrato affettuoso e disponibile nei confronti delle sue ammiratrici. Come riportato sul suo profilo Instagram, dopo la registrazione l'attore è ripartito alla volta di Milano. Yaman, stando ai rumor in rete, dovrebbe essere ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo.

La partecipazione di Can Yaman a C'è Posta per Te è stata registrata

Can Yaman è tornato in Italia per prendere parte a una puntata di C'è Posta per Te, la trasmissione condotta da Maria De Filippi. La sua presenza negli studi di Cinecittà è stata registrata e andrà in onda nel 2021 quando inizierà la nuova edizione dello show.

In rete la testata giornalistica Il Giornale riporta la testimonianza di alcune fan presenti durante la registrazione. Stando al racconto, l'attore ha fatto una gradita sorpresa alla zia di una giovane che ha perso la sorella. L'ingresso in studio di Yaman è stato preceduto dalla proiezione di un video in cui sono state mostrate alcune scene tratte da DayDreamer - Le ali del sogno e Bay Yanlis, oltre a un breve filmato in cui balla il tango con la madre.

Una delle ragazze presenti in studio rivela che il giovane attore indossava una giacca grigia con decorazioni bianche su camicia e pantaloni neri. Il divo turco ha dichiarato di essere felice di poter donare alla gente tanta forza e gioia.

Can ha aggiunto che quando ha iniziato a fare il lavoro dell'attore non capiva quanto importante potesse essere per le persone che lo seguono e soltanto oggi ne è consapevole: "Mi rendo conto che posso renderli felici con poco."

L'attore Can Yaman ha fatto una sorpresa a una sua ammiratrice

Il racconto delle fan presenti nello studio di C'è Posta per Te prosegue con altre rivelazioni sull'incontro tra Can Yaman e la sua ammiratrice. Secondo le testimonianze riportate dal quotidiano online Il Giornale, l'attore ha regalato alla signora la sua collana e un tablet "per vedere le sue serie tv". Inoltre, le ha offerto una tazza di tè turco. Infine, Can è rimasto solo in camicia perché le ha donato la sua giacca.

La signora si è commossa davanti ai gesti dell'attore che ha sottolineato quanto l'affetto delle persone abbia inciso nella decisione di continuare a fare il suo lavoro. A proposito della sua carriera, durante il breve soggiorno a Roma, Yaman ha incontrato Ferzan Özpetek e si vocifera che tra i due possa nascere una collaborazione. Non ci sono conferme né smentite, ma nei mesi scorsi il regista si è mostrato molto interessato all'attore.