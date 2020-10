Nella prima serata di Real Time, a partire da martedì 6 ottobre, torna Matrimonio a prima vista, l'esperimento sociale che mette alla prova sei single con le nozze celebrate con uno sconosciuto e completamente al buio. Solo davanti all'ufficiale di stato civile avranno l'opportunità di conoscere il proprio "partner di vita". Un'edizione molto particolare, segnata (ovviamente) dalla pandemia da Coronavirus.

Matrimoni celebrati senza la famiglia

Le tre coppie per la quinta edizione di Matrimonio a prima vista sono state scelte intorno alla metà di febbraio, prima dell'arrivo della pandemia. L'emergenza sanitaria non solo ha bloccato la produzione, ma ha anche reso necessari alcuni cambiamenti nel format.

Rispetto agli anni passati i matrimoni sono stati celebrati in un'unica location, il Lago di Como. In base al protocollo di sicurezza, che regolamenta le misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus, alla cerimonia non hanno potuto presenziare amici e parenti, ma solamente un testimone per ogni sposa e sposo. Non avverrà nemmeno lo scambio reciproco di anelli. Prima del matrimonio tutti sono stati sottoposti al test sierologico per verificare la negatività al Coronavirus.

La pandemia, purtroppo, ha anche giocato un brutto scherzo a una delle coppie partecipanti. Riusciranno a sposarsi o no? Per scoprirlo l'appuntamento è per le 21:20 su Real Time.