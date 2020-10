Prosegue il grande successo della Serie TV Doc - Nelle tue mani con protagonista l'attore Luca Argentero. Le trame delle nuove puntate in onda al giovedì sera su Rai 1 si preannunciano sempre più scoppiettanti e ricche di nuovi colpi di scena soprattutto per il nuovo intreccio sentimentale che avrà come protagonista il dottor Andrea Fanti che si troverà diviso tra due donne. E nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo', l'attore ha svelato che ne vedremo delle belle nel corso degli episodi conclusivi di questa prima stagione che sta sbancando l'auditel.

Le parole di Luca Argentero su Andrea, diviso in amore nelle nuove puntate di Doc - Nelle tue mani

In questi nuovi appuntamenti con la serie tv del giovedì di Rai 1, Andrea si troverà a dividersi tra l'ex moglie Agnese, di cui sembra essere ancora innamorato nonostante la loro decisione di mettere la parola fine al matrimonio e Giulia, con la quale aveva intrecciato una relazione poco prima che quel terribile sparo gli portasse via la memoria degli ultimi anni della sua vita.

Soltanto nel corso della puntata di Doc - Nelle tue mani trasmessa la scorsa settimana in prima visione assoluta, Andrea si è reso conto di aver avuto una relazione con la sua collega e tra i due c'è stato un netto riavvicinamento che ha fatto storcere il naso alla sua ex moglie.

Gli spoiler di Luca Argentero su Doc - Nelle tue mani: 'Ci saranno colpi di scena'

Ma cosa accadrà a questo punto? Andrea si ritroverà in questa sorta di vortice dove da un lato c'è Agnese e dall'altro c'è Giulia. Luca Argentero, intervistato dal settimanale 'Nuovo' ha ammesso di non poter svelare tanto circa gli spoiler delle prossime puntate ma si è limitato a dire che il riavvicinamento di Andrea alla sua ex moglie scatenerà la gelosia di Giulia, che non la prenderà affatto bene.

Tuttavia questo triangolo sentimentale che terrà spazio nelle trame delle prossime puntate di Doc - Nelle tue mani promette ancora grandi scintille. A svelarlo è stato proprio Argentero, il quale ha confessato che ci saranno molti colpi di scena.

Le anticipazioni di Doc - Nelle tue mani: Agnese è gelosa di Andrea e Giulia

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quale sarà la scelta finale del dottor Andrea Fanti, le anticipazioni sulla nuova puntata in onda stasera 29 ottobre su Rai 1 rivelano che Agnese comincerà ad essere gelosa del rapporto, sempre più stretto, che si è venuto a creare tra Andrea e Giulia. Proprio per questo motivo deciderà di affrontare il suo ex marito per capire come stanno le cose. Intanto in ospedale arriverà la sorella maggiore di Elisa che finirà per rendere la specializzanda ancora più acida e scontrosa con tutti i suoi colleghi di lavoro.