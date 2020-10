Secondo le anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-Le ali del sogno, Can Divit vorrà chiedere alla sua Sanem di convolare a nozze. Nel frattempo però, Huma farà di tutto per allontanare suo figlio dalla Aydin per avvicinarlo a Ceyda.

Intanto, Sanem non sa se accettare o meno la proposta di matrimonio, in quanto avrà mentito al fotografo sul profumo che ha venduto a Fabbri. La ragazza vorrà prima dire tutta la verità al suo amato e poi sposarlo.

Can vorrà convolare a nozze con Sanem

Nella puntata che andrà in onda sabato 31 ottobre, Ceyda dirà al Divit che Fabbri starà per lanciare sul mercato un nuovo profumo.

Proprio per questo motivo, Sanem temerà che il prodotto che l'imprenditore voglia commercializzare sia proprio quello che la ragazza gli ha venduto. Nel frattempo, Huma farà di tutto pur di dividere suo figlio dalla Aydin, in quanto riterrà che al donna giusta per il fotografo sia Ceyda.

Nonostante ciò, Can non sarà dello stesso avviso della madre, perché ha occhi solo per Sanem. Inoltre, il fotografo si sentirà pronto per il grande passo: vorrà fare la proposta di matrimonio alla donna che ama.

Emre e Leyla vorranno aiutare Sanem a non perdere Can

Poco dopo, CeyCey farà avere ad Ayhan una foto in cui sono raffigurati Emre e Leyla. Nel frattempo però, nel quartiere si parlerà solo del fidanzamento tra quest'ultima e il macellaio Osman.

Intanto, Sanem non vorrà accettare la proposta di matrimonio del suo amato finché non gli avrà detto tutta la verità sul profumo venduto a Fabbri. In particolare, la giovane protagonista intuirà che Can sarà pronto a compiere il grande passo e lei dovrà confessargli tutto al più presto. Successivamente, Leyla si confiderà con Emre ed entrambi decideranno di aiutare la scrittrice a non perdere il suo amato fotografo.

Infatti, se questo dovesse scoprire di essere stato tradito, abbandonerebbe l'azienda senza pensarci due volte.

Riassunto Daydreamer puntata del 24 ottobre

Invece, nella puntata della settimana scorsa Fabbri non riuscirà a produrre da solo il profumo e quindi chiederà l'aiuto di Sanem. Quest'ultima accetterà di aiutare l'uomo però verrà vista da suo cognato mentre incontrava il nemico dell'azienda della famiglia Divit.

Intanto, Can verrà a sapere dei nuovi progetti del nemico e allo stesso tempo, il giovane continuerà a litigare con sua madre che vorrà avere un ruolo di rilievo all'interno dell'azienda.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata di sabato 31 ottobre per scoprire come andrà a finire tra Can e Sanem.