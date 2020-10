Lunedì 12 ottobre avrà inizio la quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, la Serie TV in onda alle 15:55 su Rai 1. I fan assisteranno a nuovi colpi di scena: alcune coppie saranno in procinto di separarsi definitivamente, mentre altre cercheranno al contrario, di consolidare il proprio amore. Protagonista della prima categoria sarà Luciano Cattaneo, il quale prenderà la decisione di abbandonare il tetto coniugale per vivere serenamente la sua storia con Clelia Calligaris.

Il Paradiso delle Signore: Luciano vuole lasciare Silvia

Il ragionier Cattaneo sarà davvero stressato per la presentazione della nuova collezione: appena i coniugi Conti torneranno dal viaggio di nozze dovrà mostrarla a Vittorio.

Come se non bastasse, attraverserà un periodo di transizione nella sua vita privata, infatti si vedrà costretto a mettere a conoscenza Silvia e suo figlio della propria decisione di lasciare il tetto coniugale. Federico sembrerà accettarla, mentre sua madre conserverà in cuor suo la speranza di riuscire a sistemare le cose col marito.

Nel contempo, Roberta e Marcello coltiveranno la loro storia, ma durante una serata romantica il barista finirà per rovinare tutto. Successivamente, i due avranno un chiarimento.

La contessa Adelaide invece avrà una nuova antagonista nella nomina di presidentessa al Circolo, di nome Fiorenza e le due si scontreranno duramente. Alla fine, Adelaide su suggerimento di Umberto accetterà di fare da testimonial al Paradiso, come proposto da Marta, Vittorio e Federico.

La moglie di Conti di ritorno da New York, sembrerà così entusiasta di questo viaggio da far pensare a suo marito che il suo futuro potrebbe essere oltreoceano. Anche Marta lascerà Milano per inseguire i suoi sogni?

Infine, Laura resterà senza casa e per questo domanderà a Roberta se lei e Gabriella potrebbero affittarle una stanza in casa loro.

La festa di fidanzamento tra Cosimo e Gabriella è un disastro

Le Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore rivelano che la neo-coppia Cosimo e Gabriella sarà in fibrillazione per i preparativi della festa di fidanzamento. Specialmente la Rossi che dovrà occuparsi dell'organizzazione e non riuscirà a fare a meno di stare in ansia per l'occasione.

I suoi genitori arriveranno in città e ceneranno insieme alla stilista che poi li accompagnerà alla pensione in cui alloggeranno. Casualmente, in quell'istante, si troverà a passare di lì proprio Salvatore e sarà la madre di Gabriella a notarlo. Successivamente, durante la festa di fidanzamento i genitori dei due ragazzi faranno conoscenza, ma questo incontro non andrà come sperato, anzi si rivelerà un vero e proprio disastro a causa delle differenze economiche e sociali delle rispettive famiglie. Bergamini e la sua amata non avranno alcuna intenzione di arrendersi, ma attraverseranno dei momenti difficili che creeranno scompiglio nella loro relazione. Sarà Vittorio ad aiutarli a riprendere in mano le redini del loro amore.

Gabriella e Cosimo riusciranno veramente a convolare a nozze?