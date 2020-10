Nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda su Rai 3, ci saranno diverse novità: il rapporto tra Filippo e Serena potrebbe infatti migliorare. Le Anticipazioni Tv della settimana dal 12 al 16 ottobre rivelano che la ex coppia cercherà di allentare la tensione. Inoltre anche un'altra coppia avrà un riavvicinamento: si tratta di Niko e di Susanna.

Filippo accompagnerà Serena in ospedale

Nell'episodio di Un Posto al Sole in onda lunedì 12 ottobre Serena si sentirà pronta per parlare con Filippo. Tuttavia il proposito della donna verrà meno a causa di un imprevisto. Nel frattempo dopo aver avuto un confronto con Marina, Roberto reagirà male.

Inoltre in questo episodio Arianna metterà la sua amica Silvia al corrente dei suoi progetti futuri.

Nell'episodio in onda martedì 13 ottobre Filippo Sartori accompagnerà Serena in ospedale a seguito di un malore di quest'ultima. Tra i due ex sembrava esserci un riavvicinamento ma la presenza di Leonardo renderà difficile ciò. Arena infatti, venuto a sapere che la donna che porta in grembo suo figlio ha avuto un malore, si precipiterà in ospedale. In questa puntata Marina si riavvicinerà a Fabrizio in seguito ad un confronto avuto con lui. Nel frattempo Roberto comincerà un gioco di seduzione reciproca con Lara. Silvia sarà preoccupata per sua figlia in quanto noterà che la giovane è un po' succube di una sua amica.

Leonardo Arena costringerà Filippo a farsi da parte

In seguito al malore avuto da Serena, nell'episodio che andrà in onda il 14 ottobre Leonardo Arena rivendicherà i propri diritti di padre sul bambino che la donna porta in grembo. Sartori dopo un confronto, a malincuore, non potrà fare altro che farsi da parte.

Bice e Mariella decideranno di dedicare l'intera giornata ad uno shopping sfrenato ma Guido potrebbe rovinare i loro propositi.

Nella puntata di giovedì 15 ottobre di Un Posto al Sole Leonardo si insinuerà sempre di più nella vita di Serena: la gestante infatti dovrà affrontare un momento delicato per la sua gravidanza.

Giulia cercherà di trovare un buon piano per riuscire a incastrare Marco Modica. La donna per raggiungere tale obiettivo cercherà aiuto in Ornella. Nel frattempo Mariella e Guido saranno messi in difficoltà da un incontro di Bice con una sua rivale.

Nell'episodio di venerdì 16 ottobre di Un Posto al Sole Filippo sarà alquanto turbato ripensando allo scontro avuto con Arena. Inoltre il giovane avrà modo di riflettere riguardo al confronto avuto con suo padre Roberto. Sartori parteciperà ad una visita guidata con Viola e in questa occasione avrà modo di incontrare del tutto casualmente una persona a lui familiare. Niko e Susanna riusciranno a riavere complicità sul lavoro e questo potrebbe essere un passo importante per un possibile riavvicinamento.