Un posto al sole, la storica soap opera partenopea di Rai 3 emozionerà il pubblico con le sue storie ricche di colpi di scena ancora una volta. Le anticipazioni Upas relative agli episodi in onda dal 2 al 6 novembre, rivelano che Marina e Fabrizio si ritroveranno ad affrontare diversi problemi relativi alla commessa dello yatch del magnate russo. Nel frattempo, Silvia e Michele verranno aggrediti e rimarranno molto scossi, inoltre la donna nasconderà un segreto che rischierà di farli allontanare. Intanto, Alberto troverà lavoro presso l'azienda di una vecchia amica della famiglia Palladini mentre Serena deciderà di seguire Filippo a Tenerife.

Upas, trame 2-6 novembre: Silvia e Michele aggrediti

Le anticipazioni Upas relative alle puntate in onda dal 2 al 6 novembre, rivelano che Silvia e Michele durante il viaggio verso Indica verranno aggrediti da dei brutti ceffi e rischieranno di farsi davvero male. I due rimarranno molto scossi dall'accaduto ed inoltre Graziani nasconderà un segreto che potrebbe rompere l'equilibrio di coppia qualora venisse alla luce. Nel frattempo, il piano di Roberto e Lara procederà senza intoppi mentre Marina e Fabrizio saranno sommersi dai problemi. Poco dopo, Alberto sosterrà un colloquio di lavoro che gli riserverà non poche sorprese. Intanto, Guido non avrà più pace a causa di Bice, la quale per portare avanti il suo piano di vendetta contro Sergio, inizierà a corteggiare Cotugno.

Upas, spoiler al 6 novembre: Alberto trova lavoro

Filippo si preparerà a partire per Tenerife e Serena, che è ancora innamorata, deciderà di condividere i suoi sentimenti con lui, ma un imprevisto rischierà di complicare nuovamente tutto. Cirillo, infatti, avrà un teso confronto con Leonardo e andrà così in crisi che finirà per non rivelare più all'ex marito ciò che prova davvero per lui.

Intanto, Alex e Patrizio litigheranno per chi dovrà gestire il Vulcano in assenza di Silvia che è ancora molto turbata dall'aggressione subita. Poco dopo, Alberto dovendo fare fronte a tantissime spese, deciderà di ridurre le sue aspirazioni e accetterà di andare a lavorare per un'amica storica della famiglia Palladini.

Nel frattempo, Renato sempre più preoccupato per Niko che ha deciso di lasciare il lavoro, pregherà Franco di parlargli per cercare di fargli cambiare idea. Più tardi, la distanza tra Silvia e Michele aumenterà sempre di più con Saviani che sarà convinto di non aver fatto tutto ciò che era in suo potere per difendere la consorte. Intanto Alex, dovrà gestire il Vulcano e per farlo al meglio tirerà fuori un lato nascosto del tuo carattere.

Upas: Marina e Fabrizio alle prese con i problemi finanziari

Nei prossimi episodi di Upas vedremo Marina e Fabrizio alle prese con i problemi finanziari ai cantieri. I due sembreranno davvero disperati, ma Roberto escogiterà una mossa a sorpresa e totalmente inaspettata.

Cosa starò architettando lo scaltro imprenditore? Poco dopo, Serena riuscirà finalmente ad avere un moto d'orgoglio e decisa a riprendersi la sua relazione, deciderà di partire per Tenerife per raggiungere Filippo. Infine, Niko sempre più tormentato dall'insistenza del padre, avrà un altro sgradito incontro con lui. Poggi junior riuscirà a uscire dalla crisi nera in cui è sprofondato e a tornare il ragazzo brillante e allegro di prima? Non ci resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole per scoprirlo.