Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al personaggio di Niko. Il ragazzo, negli ultimi tempi, è apparso molto distratto sul lavoro e poco attento alla sua famiglia. Per quanto il suo stato emotivo possa essere giustificato dagli ultimi eventi, a destare maggiore preoccupazione è stato sicuramente il suo abuso di alcol. In ogni caso sta per accadere qualcosa di molto importante nella vita dell'avvocato Poggi, dal momento che Beatrice deciderà di organizzargli un importante colloquio di lavoro. Nel frattempo la situazione tra Silvia e Michele si farà sempre più delicata e rischiera di precipitare irrimediabilmente.

Ovviamente ci sarà spazio anche per una storyline dai toni più leggeri con Bice e Cotugno che sembreranno sempre più intimi, ma fino a che punto? Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda dal 9 al 13 novembre.

Un colloquio per Niko

Sembra ci siano importanti novità per quanto riguardo il futuro professionale dell'avvocato Poggi. Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 9 al 13 novembre, rivelano che Niko (Luca Turco) riceverà un'insolita telefonata da parte di Beatrice (Marina Crialesi). La donna, per farsi perdonare, deciderà di organizzargli un importante colloquio presso lo studio Leone. Non è chiaro cosa sia successo tra il ragazzo e Bea per spingere quest'ultima a fare qualcosa per farsi perdonare, ma risulta evidente che Niko sia alla ricerca di un nuovo lavoro.

Non ci sono dettagli su come andrà a finire il colloquio tra l'avvocato Leone (Luca Capuano) e il giovane Poggi, ma una foto promozionale rilasciata da poco, fornisce un interessante indizio ritraendo Aldo, Beatrice e Niko assieme allo studio Leone.

La disperazione di Silvia

Dopo la brutale aggressione di cui è stata vittima, Silvia (Luisa Amatucci) avrà fortissime difficoltà a superare il trauma.

Le anticipazioni delle puntate future di Un posto al sole non aggiungono informazioni in merito a quanto accaduto durante la rapina, tuttavia confermano la crisi sempre più profonda che si è creata tra Graziani e suo marito. Per quanto Michele (Alberto Rossi) provi a comunicare con la donna, il clima sarà sempre più teso e tra i due sembrerà essersi eretto un muro di incomunicabilità.

Bice e Cotugno nuova coppia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si farà avanti con maggiore insistenza il dubbio che Bice (Lara Sansone) e Cotugno (Walter Melchionda) abbiano passato la serata insieme. Gli spoiler non rivelano se effettivamente i due consumeranno un rapporto, ma gli eventi comunque prenderanno un'insolita piega. Mariella (Antonella Prisco) sarà preoccupata all'idea che Cerruti (Cosimo Alberti) scopra il piano di vendetta di Bice (Lara Sansone). In seguito ad una serie di equivoci Altieri verrà colpevolizzata di quanto successo, ma la donna a sua volta scaricherà le responsabilità sul marito Guido (Germano Bellavia).