Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che sono andate in onda in Spagna e che presto arriveranno su Canale 5 ci saranno tante novità. In particolare, Antonito Palacios scomparirà nel nulla mentre sta compiendo una missione molto importante in Africa. Proprio per questo motivo, la famiglia Palacios vivrà momenti di grande tensione.

Antonito arriverà in Marocco e farà perdere le sue tracce

Nelle puntate che arriveranno prossimamente in Italia, Antonino lascerà momentaneamente il paesino di Acacias 38 per andare in Marocco in missione speciale per la Spagna, ora che la guerra è iniziata.

In un primo momento, Lolita si opporrà alla partenza del marito, però poi deciderà di accettare la situazione, anche se sarà molto preoccupata.

Inoltre, per la coppia non sarà un momento facile, in quanto stanno attraversando una crisi coniugale a causa della vicinanza del Palacios con la new entry Natalia Quesada. Quest'ultima, infatti, si avvicinerà al figlio di Ramon per portare avanti un piano orchestrato da suo fratello Aurelio. La ragazza riuscirà a conquistare il Palacios e Lolita vedrà anche alcune foto che ritrarranno suo marito in compagnia della Quesada. Proprio per questo motivo, la donna vorrà mettere fine al loro matrimonio e Antonito lascerà anche la loro casa.

Successivamente, Lolita sorprenderà suo marito in atteggiamenti intimi con Natalia e sverrà.

La giovane verrà trasportata in ospedale e qui scoprirà di avere una rara malattia. Poco dopo, la famiglia della donna riceverà la notizia che nessuna cura potrebbe funzionare per questa malattia. Nonostante ciò, Antonino non perderà la speranza e si affiderà al premio Nobel Ramón y Cajal che riuscirà a trovare la giusta cura e salverà la vita di Lolita.

La donna darà un'altra possibilità al marito, ma quest'ultimo partirà improvvisamente per una missione. Purtroppo accadrà qualcosa di inaspettato in quanto il Palacios, una volta in Marocco, farà perdere le sue tracce.

Antonito non rientrerà in Spagna con i suoi compagni

In particolare, i Palacios riceveranno una notizia davvero devastante, cioè che un diplomatico che porta la sigla A.P.

ha avuto un brutto incidente in Nord Africa. Ovviamente, Ramon Palacios e Lolita cadranno nella disperazione più totale, in quanto entrambi penseranno che possa trattarsi di Antonito.

Successivamente, il padre e la moglie di Antonito riceveranno, tramite il Ministero, la notizia che il diplomatico coinvolto nell'incidente è ancora vivo. Proprio per questo motivo, la situazione diventerà ancor più tragica in quanto la famiglia Palacios scoprirà che il giovane non è rientrato in patria insieme ai suoi compagni.