Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. Le prossime puntate, in onda in Germania sul canale Das Erste, si concentreranno sulla storia d'amore di Tim e Franzi. L'uomo troverà il coraggio per chiederle di sposarlo, ma le cose non andranno come previsto.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Tim e Franzi progetteranno di trasferirsi in Inghilterra

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che, finalmente, Franzi e Tim potranno riprendere in mano le redini della loro storia d'amore. Saranno pronti ad aprire il loro cuore e a costruire un rapporto stabile.

Tim, al culmine della gioia, riceverà una proposta di lavoro proveniente dall'Inghilterra.

Potrebbe essere un grande cambiamento per l'uomo, soprattutto perché questo rischierebbe di mettere i bastoni tra le ruote alla sua relazione romantica. Per fortuna, Franzi non avrà alcun problema a trasferirsi e dirà di voler partire con lui.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Tim verrà rapito da persone sconosciute

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Tim deciderà di proporre a Franzi di sposarlo. Le darà appuntamento sulle rive del lago perché troverà quell'atmosfera molto romantica. Purtroppo, l'uomo non incontrerà mai la futura fidanzata a causa di un gruppo di sconosciuti che lo aggredirà brutalmente. Dopo averlo stordito, lo condurranno in un casale abbandonato e lo legheranno per impedirgli di scappare.

Tim non riuscirà a spiegarsi il motivo di tutta quella crudeltà, ma non ci metterà molto ad apprendere il motivo del rapimento: quegli uomini vogliono chiedere un riscatto a Christoph. Lasceranno andare Tim solo in cambio di denaro.

Trame tedesche di Tempesta d'amore: Christoph accetterà di pagare il riscatto

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore svelano che Christoph si troverà in grande difficoltà davanti alla richiesta di riscatto. Non potrà lasciare Tim nelle grinfie di quegli uomini senza scrupoli, ma per ottenere tutto quel denaro sarà costretto a vendere le azioni del Furstenhof.

Questo lo spingerà a credere che dietro al rapimento ci sia Ariane. La donna, infatti, ha come obiettivo quello di distruggere lui e il Furstenhof.

Christoph parlerà con Robert e Werner per venire a capo della questione. I due gli consiglieranno di non vendere le quote delle sue azioni ad Ariane e di trovare un compratore differente. Christoph riuscirà in questo intento, però, una volta pagato il riscatto, con suo sommo terrore, scoprirà che Tim non è tornato a casa.