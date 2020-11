Si è da poco conclusa la registrazione della puntata di Amici 20 che andrà in onda sabato 28 novembre: le anticipazioni che ha pubblicato Vicolo delle News raccontano di una sola eliminazione tra i tanti allievi della classe. Giulio ha perso la sfida con un talento esterno, mentre Leonardo ha sia battuto il suo rivale che ottenuto la collaborazione con un discografico. Tra critiche e voti bassi, tutti gli altri cantanti e ballerini sono stati riconfermati nel ruolo di titolari almeno per un'altra settimana.

Doppia sfida ad Amici: un cantante vince, l'altro va via

Oggi, giovedì 26 novembre, è stato registrato lo speciale di Amici che sarà trasmesso tra due giorni su Canale 5.

Il blog Vicolo delle News ha riportato le prime dettagliate anticipazioni di quello che è successo in studio, tra confronti accesi e giudizi negativi da parte di alcuni professori. La puntata che i telespettatori potranno vedere il 28 novembre, è iniziata con la sfida di Leonardo: a mettere a rischio il suo stesso allievo è stata Arisa per dei comportamenti di superiorità che non le sono piaciuti. Il ragazzo ha rivaleggiato con Gregory e il giudice esterno ha deciso che il migliore e il più pronto fosse il titolare della scuola.

La registrazione è proseguita con la sfida di Giulio: il cantautore non ha avuto la stessa fortuna del compagno, in quanto è stato valutato come un artista con poca personalità, quindi ha dovuto lasciare il talent-show a poche settimane dall'inizio, lasciando il posto a Deddy.

Critiche degli insegnanti agli allievi di Amici

Vicolo delle News fa sapere anche che tutti gli allievi si sono esibiti davanti alla commissione e l'unico eliminato è stato il cantautore Giulio. Rudy Zerbi ha rimproverato Arianna per essersi rifiutata di interpretate le cover che lui le ha assegnato nei giorni scorsi: la cantante ha voluto affidarsi a un inedito, ma il professore l'ha messa in stand-by e l'ha fatta rientrata in casetta in attesa del suo giudizio definitivo.

Anche Evandro è stato contestato dall'insegnante per la sua versione di "Pensiero stupendo": sebbene abbia ricevuto un due come voto alla sua performance, il romano per ora rimane nel cast di Amici 20. La ballerina Rosa è stata giudicata negativamente da Alessandra Celentano, che l'ha descritta come "una bella che non balla", ma Lorella Cuccarini ha riconfermato la sua allieva.

Anche Arisa ha difeso Kika, cantante del suo team, dalla critica di Rudy sul brano di Adele che ha intonato.

Opportunità discografica per un cantante di Amici

Anche nella puntata di Amici 20 che il pubblico vedrà il 28 novembre in tv, Maria De Filippi ha stuzzicato Giulia sull'interesse che nutre nei confronti di Sebastian. La ballerina è stata punzecchiata sui like che mette su Instagram soprattutto alle foto nelle quali il professionista è a torso nudo. A giudicare i cantanti nello speciale di sabato prossimo sarà anche il produttore discografico Michele Canova. Il musicista, che ha lavorato per anni al fianco di artisti dal calibro di Tiziano Ferro e Laura Pausini, ha bocciato per ora Esa perché considera le sue canzoni troppo anni '90, mentre gli è piaciuto molto un inedito in particolare di Leonardo.

I due inizieranno a lavorare insieme in settimana nella produzione di questa canzone che poi il ragazzo potrà interpretare in studio. L'unica allieva che non conosce ancora il suo destino, dunque, è Arianna: la giovane cantante ha il giudizio di Rudy in sospeso e soltanto nei prossimi giorni scoprirà se il suo professore di riferimento la confermerà come titolare oppure se la sostituirà con qualcuno tramite una sfida.