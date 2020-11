Prosegue l'appuntamento televisivo con DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche raccontano che per Can Divit arriverà il momento di voltare definitivamente pagina e di partire, lontano dalla sua amata Istanbul. Una scelta che maturerà in seguito a quella che sembrerà essere la rottura definitiva con la bella Sanem, complice il piano diabolico di Yigit che sembrerà dare i frutti sperati. Intanto, anche Emre non se la caverà affatto bene e assisterà al fallimento dell'agenzia che fino a poco tempo prima gestiva con suo fratello.

DayDreamer anticipazioni nuove puntate turche: Can viene lasciato da Sanem e se ne va

Nel dettaglio, Yigit porterà avanti il suo piano che prevede di far allontanare Can e Sanem.

L'uomo arriverà al punto di bruciare il manoscritto del libro della Aydin, facendole credere che in realtà sia stato il suo amato a creare questo disastro. Tra i due uomini ci sarà una colluttazione a sarà proprio Yigit ad avere la peggio.

L'uomo verrà colpito al volto, con violenza, dal fotografo, e sarà necessario il trasporto in ospedale dove la situazione medica in un primo momento apparirà abbastanza grave. L'ennesimo duro colpo per Sanem che questa volta deciderà di porre un punto definitivo alla sua tormentata storia d'amore con Can.

L'addio di Can ad Istanbul per dimenticare Sanem

Sanem, infatti, chiederà a Divit di essere lasciata in pace e di sparire dalla sua vita. Parole che feriranno profondamente il figlio di Huma che tuttavia prenderà una drastica decisione.

Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno raccontano che Can deciderà così di lasciare Istanbul e il suo lavoro e in questo modo spererà di poter dimenticarsi per sempre di Sanem. Una scelta sofferta ma dovuta quella del fotografo che ormai crederà che non ci sia più niente da fare con la sua amata.

L'addio di Can, però, causerà un bel po' di problemi a Sanem che a sua volta deciderà di lasciare l'abitazione nel suo quartiere per trasferirsi in campagna.

L'agenzia di Can e Emre chiude i battenti: le anticipazioni turche di DayDreamer

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della Serie TV turca con Can Yaman rivelano che anche la coppia Emre-Leyla non se la caverà meglio.

I due riusciranno a coronare il loro sogno d'amore, ma dopo la partenza di Can, l'agenzia fotografica fallirà ed Emre si ritroverà dall'oggi al domani senza lavoro. Un duro colpo per la coppia che sarà costretta a trasferirsi a casa Aydin mentre Emre proverà in tutti i modi a trovare una nuova occupazione ma la sfida sarà più difficile del previsto. E così i due si ritroveranno senza soldi ed Emre verrà visto con diffidenza da Mevbike.