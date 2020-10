Le anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che ben presto arriveranno sugli schermi di Canale 5 delle nuove puntate ricchissime di sorprese e colpi di scena. Per la coppia composta da Can e Sanem, non sarà affatto facile riuscire a superare tutti gli ostacoli e questa volta la frattura tra i due sarà decisamente più seria. La reazione del fotografo, quando scoprirà l'ennesima bugia di Sanem, sarà durissima e deciderà addirittura di abbandonare definitivamente Istanbul per iniziare una nuova vita altrove.

Can si sente tradito da Sanem: anticipazioni turche DayDreamer

Nel dettaglio, Can scoprirà che Sanem ha venduto la formula segreta del loro profumo ad Enzo Fabbri e, per l'ennesima volta, si sentirà preso in giro dalla sua fidanzata perché non lo ha messo a conoscenza dei fatti.

Questa volta, il fotografo ammetterà di non essere disposto a perdonare per l'ennesima volta la Aydin.

Can si sentirà tradito da Sanem e a nulla serviranno le spiegazioni della ragazza che, fino alla fine, proverà a fargli capire come sono andate realmente le cose e che ha agito in quel modo soltanto per il suo bene. A peggiorare ulteriormente la situazione ci penserà anche la perfida Huma che, approfittando della crisi in corso tra Sanem e suo figlio, contatterà di nuovo Polen.

La scelta di Can: partire con Polen e lasciare Istanbul (e Sanem)

Huma chiederà all'ex fidanzata di Can di tornare in città, sostenendo che lei sia l'unica persona in grado di farlo ragionare e di spingerlo a mettere la parola fine alla sua relazione con Sanem.

Polen non si tirerà indietro: la donna riapparirà nella serie tv e proporrà a Divit un nuovo importante impegno lavorativo all'estero.

Can rimarrà fortemente compiaciuto dalla nuova proposta e così deciderà di accettarla. Ormai il fotografo sembra essere davvero pronto a voltare pagina e ad iniziare una nuova vita lontano da Istanbul e soprattutto da Sanem.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che quando la Aydin scoprirà il piano di Can andrà su tutte le furie.

Sanem si licenzia: le anticipazioni turche di DayDreamer

Sanem correrà da lui per spiegargli che solo grazie alla vendita del profumo a Fabbri è riuscita a tirarlo fuori dal carcere e lo rimprovererà duramente, visto che, ogni volta che ci sono dei problemi e delle difficoltà, lui, invece di affrontarle, decide di scappare via e andarsene.

Parole che faranno ragionare Can che tuttavia apparirà deciso a portare avanti il suo nuovo piano. E a quel punto anche Sanem deciderà di darci un taglio con il passato. Gli spoiler turchi di DayDreamer raccontano che la Aydin rassegnerà le sue dimissioni dall'agenzia fotografica dei Divit.