La nuova stagione di Grey's Anatomy, la diciassettesima, debutterà in America giovedì 12 novembre. Per l'occasione, il network trasmetterà, infatti, uno speciale di due ore che introdurrà la storyline più attesa dell'edizione 2020/2021: la pandemia da coronavirus. Gli episodi, intitolati rispettivamente All Tomorrow's Parties e The Center Won't Hold, porteranno in scena lo sforzo congiunto dei medici impegnati nel difficile tentativo di fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria. Come di consueto non mancheranno, tuttavia, le vicende private dei protagonisti che fugheranno i numerosi dubbi rimasti in sospeso dopo il finale anticipato della sedicesima stagione.

Grey's Anatomy 17x01 e 17x02, anticipazioni: Teddy e Owen si confrontano dopo i tradimenti

A una settimana esatta dal rilascio dei primi due episodi di Grey's Anatomy 17, il sito web Spoiler Tv ha diffuso la trama ufficiale della season premiere. Le anticipazioni, come confermato dal trailer della nuova stagione, si focalizzano in particolare sulla coppia formata da Teddy e Owen. I due chirurghi, come annunciato nel corso delle varie interviste estive, avranno modo di confrontarsi dopo i ripetuti tradimenti messi in atto dalla donna. In uno scenario dominato dall'ingombrante, ma necessaria presenza dei dispositivi anti-contagio, i genitori della piccola Allison decideranno dunque se confermare le nozze o annullarle definitivamente.

La situazione, tuttavia, giungerà ad un punto di non ritorno quando la dottoressa Altman scoprirà che tra le corsie del Grey Sloan Memorial si è già diffusa la notizia riguardante la crisi sentimentale che l'ha coinvolta.

Spoiler Grey's Anatomy 17, prima puntata: Amelia e Link affrontano un periodo di ritrovata serenità

Molto più incoraggianti sono, invece, le anticipazioni riguardanti Amelia Shepherd ed Atticus Link. I due medici, dopo la nascita del loro primogenito, si godranno infatti un periodo di ritrovata serenità.

Richard Webber e Tom Koracick, nel frattempo, discuteranno animatamente in merito alle misure di prevenzione da adottare per limitare i contagi. L'assetto del Grey Sloan Memorial, come facilmente prevedibile, cambierà dunque rapidamente per consentire ai chirurghi di fronteggiare la rapida diffusione del coronavirus. In questo scenario, infine, Miranda Bailey proverà a sedare le rimostranze dei familiari dopo che un consistente numero di pazienti sarà trasportato in ospedale a causa di un grosso incendio doloso.

Le guest star della prima puntata

A quest'ultima storyline si collega il già annunciato crossover con Station 19, secondo spinoff di Grey's Anatomy. La lista delle guest star conferma, infatti, che al cast della prima puntata si uniranno Jason George nel ruolo di Ben Warren, Stefania Spampinato come interprete di Carina DeLuca e ancora Barrett Doss (Vic Hughes), Danielle Sauvre (Maya Bishop), Grey Damon (Jack Gibson) e Okieriete Onaodowan (Dean Miller).

La prima puntata di Grey's Anatomy 17, come anticipato, andrà in onda in America il 12 novembre. Chiudiamo con il promo ufficiale dello speciale: