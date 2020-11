Beautiful torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di sabato 14 novembre su Canale 5. Le vicende si faranno sempre più appassionanti, soprattutto nel momento in cui Ridge si vedrà costretto a prendere un importante decisone che potrebbe cambiare le sorti di Thomas. Sanchez infatti, avrà proposto allo stilista un accordo che permetterebbe a Flo di uscire dal carcere, in cambio del silenzio su tutte le vicende in cui è coinvolto Thomas, compresa la morte di Emma Barber. Cosa deciderà di fare Ridge?

Beautiful, anticipazioni: Ridge potrebbe far uscire di prigione Flo

In Beautiful le cose per Thomas potrebbero presto cambiare.

Mentre Brooke e Bill saranno sempre più decisi a mandarlo dietro le sbarre per tutte le sue malefatte, Ridge cercherà invece di tirarlo fuori dai guai. Una ghiotta occasione gli verrà data proprio dal detective Sanchez, il quale gli proporrà di accettare un accordo di immunità per Flo, che consentirà alla ragazza di tornare in libertà. Ridge almeno inizialmente, non ne vorrà sapere, visto che la riterrà responsabile per lo scambio di culle al pari di Reese. Intanto, proprio in carcere, Flo sarà a colloquio con la madre Shauna.

Ridge ad un bivio, accetterà di far scarcerare Flo?

Shauna cercherà in tutti i modi di aiutare la figlia a uscire dal carcere e l'accordo di immunità sembrerà essere l'unica arma per riuscirci.

L'unico problema, sarà quello di convincere Ridge ad accettare. Lo stilista sarà di fronte a un bivio. Da un lato vorrà che Flo paghi per il male fatto alla sua famiglia, dall'altro vorrà evitare che Thomas finisca dietro le sbarre.

Sanchez, infatti, spiegherà a Ridge che Flo ha collaborato con la polizia per portare alla luce i loschi traffici di Reese, motivo per il quale si sarà 'guadagnata' la possibilità di uscire dal carcere.

Il detective inoltre, farà presente a Ridge che questa possibilità potrebbe essere vantaggiosa anche per Thomas, in quanto eviterebbe un processo per il rapimento di Bath che, se venisse celebrato, porterebbe alla luce anche quanto combinato dal giovane.

Beautiful, spoiler 14 novembre: Steffy va in carcere da Flo

Nel corso del nuovo appuntamento di Beautiful dunque, Ridge avrà in mano il destino non solo di Thomas ma anche di Flo. Intanto Shauna avrà ascoltato la conversazione tra Sanchez e Forrester e supplicherà quest'ultimo di liberare la figlia. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si scoprirà invece che Steffy, dopo aver fatto visita a Thomas in ospedale, andrà anche da Flo. Steffy vorrà regolare i conti anche con la giovane Fulton, così come avrà fatto poco prima con il fratello, al quale avrà riversato addosso tutta la propria rabbia.

In attesa di conoscere gli sviluppi di questa intricata story line, si ricorda che la soap americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.