Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, Clara non se la sta passando affatto bene. La ragazza, ancora profondamente innamorata di Alberto, sta affrontando praticamente la sua gravidanza da sola. Nei prossimi episodi sono previste importanti novità per questo personaggio, dal momento che sarà pronta a partorire. La donna riceverà l'aiuto inaspettato di due persone che mai avrebbe creduto di trovare accanto a lei in quel momento. Nel frattempo ci sarà spazio anche per una storyline dai toni molto leggeri che vedrà protagonisti Guido e il vigile Cotugno. A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a queste storyline, che andranno in onda dal 23 al 27 novembre alle 20:45 su Rai 3.

Patrizio e Rossella aiutano Clara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al personaggio di Clara (Imma Pirone), dal momento che la donna sarà prossima al parto. Gli spoiler rivelano pochissimi dettagli a riguardo, ma forniscono comunque alcune informazioni decisamente interessanti. Durante la gravidanza Clara non sarà sola e avrà al suo fianco due persone molto fidate quali Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). A quanto pare i due, superate le loro divergenze, metteranno insieme le loro forze per aiutare Clara, in quello che si prospetta un momento molto commovente. Non viene svelato se la ragazza si troverà in ospedale o se il parto avverrà in una sede diversa, ma in ogni caso la gravidanza andrà a buon fine e il bambino nascerà.

Le anticipazioni rivelano inoltre che qualcuno sembrerà intenzionato a rovinare questo bel momento. Nessun indizio su chi possa essere tale personaggio, va però aggiunto che le trame non fanno nessun accenno ad Alberto (Maurizio Aiello). L'avvocato Palladini al momento sembra essere totalmente preso dal nuovo lavoro e nella sua nuova vita pare non ci sia spazio per Clara.

Tuttavia per scoprire se l'uomo sarà presente o meno, prima e dopo la gravidanza bisognerà attendere i prossimi giorni.

Un posto al sole, trame dal 23 al 27 novembre: Cotugno si libera di Cinzia

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 23 al 27 novembre, rivelano che Cotugno (Walter Melchionda) riuscirà finalmente a lasciare Cinzia (Veronica Mazza).

Dopo essersi liberato della donna però quest'ultima gli farà una rivelazione che lo getterà nello sconforto più totale. Gli spoiler non forniscono indizi su cosa possa aver detto la donna, tuttavia il vigile avrà il sostegno di Guido (Germano Bellavia). Quest'ultimo infatti farà di tutto per aiutare l'amico, ma la sua soluzione potrebbe rivelarsi persino peggiore del male.