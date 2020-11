Le anticipazioni di Beautiful riguardanti l'episodio in onda giovedì 5 novembre, vedranno nuovamente Ridge e Brooke ai ferri corti. I due continueranno a discutere riguardo alla dinamica della caduta di Thomas e Ridge non esiterà ancora una volta a puntare il dito contro la moglie. Lo stilista sarà certo del fatto che Brooke abbia provocato volutamente la caduta di Thomas, mentre la donna continuerà a sostenere la tesi dell'incidente.

Anticipazioni: Thomas mente alla polizia e salva Brooke

Dopo che il segreto su Beth sarà venuto a galla, in Beautiful si saranno aperti nuovi scenari e che avranno visto Flo finire in carcere e Thomas in ospedale, dopo il tragico volo dalla scogliera.

Fortunatamente il ragazzo si sarà ripreso e avrà potuto raccontare al detective Sanchez la dinamica dei fatti.

Forrester jr avrà deciso di salvare Brooke, mentendo alla polizia, alla quale dirà che si è trattato di un semplice incidente. Le cose, come noto, non staranno affatto così e si scoprirà che Thomas non ha denunciato la matrigna solo per ottenere il perdono di Hope.

Beautiful, spoiler 5 novembre: Ridge continua ad accusare Brooke

Dando uno sguardo alla trama del prossimo 5 novembre, dopo essere stata salvata da Thomas, Brooke dovrà affrontare nuovamente l'ira di Ridge. Lo stilista nonostante le dichiarazioni rese dal figlio, saprà bene come si sono svolti i fatti e continuerà a puntare il dito contro la moglie, certo che la donna abbia voluto intenzionalmente fare del male a Thomas.

Nonostante Brooke cerchi di spiegargli di essere intervenuta solo perché credeva che Hope fosse in pericolo, Ridge non vorrà sentire ragioni. L'uomo dopo aver temuto di perdere il suo primogenito, ora lo vorrà difendere a tutti i costi, da tutto e tutti.

Puntata di Beautiful del 5 novembre: Ridge difende Thomas davanti a Brooke

Dalle anticipazioni, dunque, emergerà come i coniugi Forrester continueranno a trovarsi su posizioni differenti riguardo a Thomas. Brooke continuerà a sostenere la pericolosità del ragazzo, ritenendolo non sincero. Anche le scuse del ragazzo, avvenute subito dopo il suo risveglio, saranno per Brooke solo una strategia per manipolare ancora Hope.

Stando alla Logan infatti, il figliastro non avrà cancellato la sua ossessione per Hope e avrà timore che questo, possa in futuro, creare nuovi problemi alla figlia.

Di contro Ridge non sarà assolutamente d'accordo con questa tesi e, nelle puntate successive di Beautiful, si vedrà come lo stilista cercherà delle risposte ai comportamenti sconsiderati del figlio andando a fare visita a Flo in carcere.