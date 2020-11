Beautiful torna con un nuovo appuntamento si Canale 5 nel pomeriggio del 3 novembre, quando finalmente i telespettatori potranno assistere al risveglio di Thomas. Il giovane riprenderà conoscenza proprio nel momento in cui Hope sarà con lui. Tutti tireranno un sospiro di sollievo e sarà giunto il momento di capire cosa racconterà Forrester jr al detective Sanchez. Quest'ultimo infatti, non perderà tempo e comincerà a porre una serie di domande al giovane, per far luce sulla dinamica della caduta. Il ragazzo incolperà Brooke? In attesa di scoprirlo, ci sarà spazio anche per la storyline di Sally e Wyatt, i quali sembreranno pronti a darsi una seconda chance.

Puntata 3 novembre: Thomas si risveglia dal coma

Buone notizie in arrivo per Thomas. Il ragazzo infatti, riprenderà conoscenza proprio nella puntata di Beautiful in onda martedì 3 novembre. sarà Hope, entrata nella stanza del marito, ad accorgersi che il giovane starà riprendendo i sensi e correrà ad avvisare tutti. Ridge, Brooke e tutta la famiglia saranno sollevati, anche se Logan ancora non sa cosa dichiarerà il figliastro in merito alla dinamica della caduta. Il detective Sanchez infatti, sarà pronto a interrogare Thomas.

Beautiful, Thomas appena sveglio dovrà rispondere alle domande di Sanchez

Proprio il poliziotto, non perderà tempo e comincerà a porre delle domande a Thomas, per chiarire se la caduta dalla scogliera sia stata effettivamente un incidente.

Thomas dal canto suo, darà un'occhiata a Brooke e cercherà di capire cosa rispondere.

Alla Forrester Creations intanto, Sally e Wyatt si ritroveranno a parlare non solo del loro rapporto, ma anche della vicenda legata a Thomas. In particolare Sally commenterà le azioni del giovane Forrester, diventato una persona problematica, molto diverso dal bravo ragazzo di cui si era innamorata e che aveva conosciuto tempo prima.

Spoiler 3 novembre: Sally e Wyatt di nuovo insieme, Thomas incolperà Brooke?

Mentre Sally e Wyatt sembreranno pronti a tornare insieme, in ospedale Thomas continuerà ad essere pressato dalle domande del detective Sanchez.

Dando uno sguardo alle trame successive di Beautiful, si scoprirà che il figlio di Ridge deciderà di non incolpare Brooke per la caduta, ma sosterrà la tesi del semplice incidente.

Nonostante ciò, il poliziotto chiederà a Thomas di non lasciare la città, visto che dovrà ancora rispondere ad altre domande su un'altra vicenda che lo vedrà coinvolto. Le dichiarazioni rilasciate da Zoe e Xander infatti, avranno riaperto le indagini sulla morte di Emma, di cui Thomas sembra essere il principale indiziato. Per ulteriori dettagli, bisognerà però attendere le prossime anticipazioni di Beautiful