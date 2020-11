Nella puntata di DayDreamer, in onda domenica 15 novembre alle ore 15:45 su Canale 5, ci saranno sia buone che cattive notizie per Sanem. In primis la ragazza, insieme al gruppo creativo, riuscirà a creare una nuova campagna pubblicitaria per MacKinnon, ma dovrà anche fare i conti con un inaspettato ritorno, quello di Polen.

Sanem crea una nuova campagna per MacKinnon, Deren si unisce al gruppo

Nella puntata precedente di DayDreamer, Deren è stata allontanata dall'azienda da Can in quanto ha mostrato le bozze della campagna pubblicitaria per MacKinnon ad Aylin, in questo modo Fabbri è uscito sul mercato con il nuovo profumo, utilizzando lo slogan che la Fikri Harika ha creato per la Red Mode Cosmetics.

La situazione dell'agenzia, dopo tale evento, è rimasta abbastanza in bilico, soprattutto perché MacKinnon non si fida più dell'operato di Can e dei suoi dipendenti, ma Sanem cercherà, a modo suo, di porre rimedio.

La giovane Aydin riunirà a casa sua tutti i dipendenti creativi della Fikri Harika per realizzare in una notte una nuova campagna pubblicitaria. Oltre ai colleghi d'ufficio inviterà anche la licenziata Deren e dopo aver convinto MacKinnon a concedergli un'altra possibilità, il gruppo creativo si riunirà all'insaputa di Can, infatti la giovane Aydin vuole fargli una sorpresa. Qui Deren avrà anche la possibilità di chiedere scusa a Sanem per aver utilizzato il suo slogan da presentare a Can.

Aylin l'ha ingannata facendolo passare per suo, ma anche dopo aver saputo la verità, Deren si è pentita di non aver fatto niente. Ovviamente Sanem la perdonerà.

Polen torna a Istanbul e incontra Can

Il lavoro per la campagna pubblicitaria sarà più difficile del previsto, vista la stanchezza e la tarda ora, ma ci penserà Muzaffer a movimentare gli animi.

Arriverà infatti a casa degli Aydin con del buon cibo, proponendo a tutti di fare un ballo liberatorio. La situazione sfuggirà di mano, in quanto anche Nihat e Mevkibe verranno svegliati dal frastuono e si uniranno alle danze, ma a ogni modo il gruppo creativo riuscirà a portare a termine il lavoro.

Il giorno successivo, in agenzia, presenteranno l'idea a Can, che ne rimarrà entusiasta.

Questo buon lavoro porterà anche una gradita notizia per Deren: il fotografo, già dal giorno prima, si sentiva un po' in colpa per come l'aveva trattata, così dopo la presentazione i due si chiariranno e la direttrice creativa tornerà a far parte dell'agenzia.

L'aria di allegria in agenzia verrà condita, però, da un inaspettato ritorno: in ufficio arriverà a sorpresa Polen. Quest'ultima parlerà con Can, sotto lo sguardo attento di Sanem (che non la sopporta) e CeyCey. Quando andrà via Sanem non esiterà di recarsi nell'ufficio di Can per avere delle spiegazioni. I due si apparteranno sul divano e parleranno fra loro, ma verranno subito interrotti da Huma, che li rimprovererà per gli atteggiamenti troppo "intimi" in ufficio.