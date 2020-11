Continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5 le avventure dei protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno. Se l'appuntamento del sabato è stato cancellato per via del ritorno di Amici, domenica 15 novembre andrà in onda una nuova puntata della soap turca, che vede Can Yaman e Demet Ozdemir prestare il loro volto ai personaggi principali. Le anticipazioni del nuovo episodio, che precederà come al solito Domenica Live, vedono protagonista la scelta di Sanem di tentare il tutto per tutto per salvare la Fikri Harika. Can resterà molto colpito da come la sua fidanzata prenderà in mano la situazione.

Sanem organizza una nuova campagna per la Red Mode

Domenica 15 novembre verrà trasmessa una nuova puntata di DayDreamer. Sanem, dopo essere stata vicina al fidanzato, prenderà la situazione in mano e tenterà di recuperare la fiducia di MacKinnon. La ragazza contatterà il proprietario della Red Mode e chiederà il permesso di lavorare a una nuova campagna dopo che la precedente è stata rubata da Enzo Fabbri con l'aiuto della perfida Aylin. Max accetterà la proposta di Sanem e quest'ultima deciderà di tenere Can all'oscuro del suo lavoro, almeno per il momento, ma preferirà piuttosto riunire nella sua casa tutti i collaboratori della Fikri Harika per poter mettere a punto un buon lavoro.

Sanem deciderà di chiamare anche Deren, nonostante quest'ultima sia stata licenziata.

Se inizialmente il lavoro non andrà per il meglio, l'arrivo di Muzaffer sarà risolutivo perché il ragazzo porterà un po' di spensieratezza a tutto il gruppo. Dopo un ballo a cui prenderà parte anche Deren stessa, la campagna per la Red Mode prenderà il via e procederà a vele spiegate. Addirittura Deren si avvicinerà a Sanem, dando il via ad una collaborazione che si rivelerà duratura.

Divit colpito dal lavoro dei ragazzi della Fikri Harika

Sanem e tutti i ragazzi dell'agenzia pubblicitaria decideranno di mostrare il lavoro svolto al loro capo. L'affascinante fotografo resterà piacevolmente colpito e capirà di aver avuto un atteggiamento scostante e poco costruttivo con tutti i lavoratori nei giorni precedenti.

Can si scuserà anche con Deren: il maggiore dei fratelli Divit si renderà conto di aver trattato molto male la sua direttrice creativa.

Rilassati per il lavoro svolto per la Red Mode, Can e Sanem potranno passare finalmente del tempo insieme. Tra i due fidanzati non mancheranno i momenti di tenerezza e dolcezza, ma proprio quando tra i due la tensione sembrerà essersi finalmente allentata dopo giorni un po' pesanti Huma rovinerà il momento della coppia.