La scuola di Amici ha riaperto i battenti il 14 novembre. Giunto alla ventesima edizione, non sono mancate delle novità introdotte dalla produzione. Innanzitutto nuovi insegnanti e poi un'unica grande casa dove gli allievi devono vivere tutti insieme. Come spiegato dalla conduttrice Maria De Filippi, la pandemia ha condizionato inevitabilmente anche il talent. Sabato 21 novembre andrà in onda la seconda puntata. Dopo la formazione della classe e l'arrivo di due nuove insegnanti, Arisa per il canto e Lorella Cuccarini per il ballo, il programma è entrato nel vivo con le prime esibizioni dei ragazzi.

In studio due direttori radiofonici per giudicare i primi inediti dei ragazzi

Come sempre non possono mancare le anticipazioni della registrazione fornite da "Il vicolo delle news". La prima novità assoluta di quest'anno è la non divisione in squadre. Gli allievi non sono più divisi come nelle scorse edizioni in due squadre, ma ognuno si esibirà per cercare di mantenere il banco e il suo posto nella scuola. Nella puntata che andrà in onda il 20 novembre a partire dalle 14:00, si esibiranno tutti i ragazzi. In studio arriveranno due direttori radiofonici per giudicare gli inediti di San Giovanni, Raffaele e Aka7seven. Rispetto agli scorsi anni, in questa ventesima edizione saranno i direttori e i rappresentanti delle diverse emittenti radiofoniche a scegliere i brani da trasmettere.

Nel corso delle varie puntate si alterneranno in studio e dopo aver ascoltato i vari inediti prenderanno la loro decisione.

Spoiler registrazione Amici puntata sabato 21 novembre: tutti gli allievi sono stati riconfermati

Il primo ad esibirsi è stato il cantante San Giovanni che ha presentato il suo inedito a Danila di RDS e al rappresentante di Radio Italia.

Mentre Danila ha detto che non trasmetterebbe il brano, il rappresentante dell'emittente Radio Italia ha detto di sì. Poi è toccato a Raffaele e Aka7seven esibirsi. I due allievi sono stati apprezzati da entrambi. Nel corso della puntata che andrà in onda domani, si sono esibiti tutti gli allievi. Dopo ogni esibizione, ciascun allievo ha dovuto ascoltare il giudizio degli insegnanti e scoprire se poteva restare nella scuola.

Per ora sono stati tutti riconfermati. Nel frattempo i casting nella scuola vanno avanti senza sosta e gli insegnanti, se dovessero trovare qualcuno che secondo loro è più meritevole, potranno sostituire un alunno. Un professore può sostituire solo gli allievi che fanno parte del suo team. Tutti gli insegnanti però possono decidere liberamente di mandare qualcuno in sfida se dovessero ritenerlo poco meritevole di restare nella famosa scuola di Amici 20.