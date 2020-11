Arrivano delle gradite notizie per tutti i fedeli telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno e per tutti i fan di Can Yaman e Demet Ozdemir. La serie turca, che ha riscosso un enorme successo in Italia, si accinge a ripartire da capo con le sue avventure. Tutto questo avverrà in occasione del giorno del compleanno dell'interprete di Can Divit, ovvero l'8 novembre. Dunque, sarà possibile rivedere il primo incontro di Can e Sanem. Intanto, si vocifera che da sabato 14 novembre la serie turca possa venire sospesa per fare spazio alla trasmissione di Maria De Filippi, Amici 2020.

Ricomincia DayDreamer su La5, ma potrebbe essere sospesa su Canale 5 dal prossimo sabato

L'8 novembre 2020 Can Yaman spegnerà 31 candeline. In tale occasione, i vertici Mediaset hanno deciso di celebrare l'evento trasmettendo la serie DayDreamer nuovamente daccapo. Tutti coloro che magari non hanno seguito la serie turca dal primo appuntamento o chiunque voglia semplicemente rivivere le emozionanti avventure dei protagonisti Can e Sanem, potranno gustarsi le repliche su La 5 a partire da domenica 8 novembre.

Su Canale 5, invece, DayDreamer - Le ali del sogno, proseguirà senza interruzione sia di sabato al solito orario delle 14:39, che di domenica alle 15:55. Tuttavia da qualche giorno si è fatto largo un rumors riguardante una possibile sospensione della trasmissione turca dovuta al ritorno di Amici 2020.

Il talent show di Maria De Filippi dovrebbe tornare nuovamente in onda su Canale 5 al sabato pomeriggio. Amici dovrebbe rimpiazzare la seguitissima trasmissione con Can Yaman, tuttavia per il momento mancano ufficialità in merito.

Arriva uno speciale dedicato all'attore Can Yaman, l'appuntamento su La 5

Per quanto riguarda la messa in onda in replica su La 5, precisiamo che Can e Sanem terranno compagnia i loro fedeli fan nella fascia del preserale, ossia dalle ore 19:26. Stando a quanto riportato nella guida tv ufficiale della Mediaset, DayDreamer sarà trasmesso fino alle 21:23, dunque è previsto un doppio appuntamento.

Ma le sorprese non sono finite qua! Prima dell'inizio della prima puntata di DayDreamer, ossia alle ore 18:35, su La 5 verrà trasmesso uno speciale intitolato 'Buon compleanno Can!' che durerà fino all'inizio della prima puntata. Dunque, a partire da domenica 8 novembre sarà possibile rivedere il primo incontro tra il fotografo dallo spirito ribelle e la giovane aspirante scrittrice Sanem. Quest'ultima, per rendersi autonoma inizierà a lavorare nella stessa agenzia di sua sorella e sarà proprio così che avrà inizio il suo grande sogno d'amore dato che incontrerà colui che diventerà l'uomo della sua vita, Can Divit.