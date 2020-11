Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda il 29 novembre Leyla chiederà ad Emre di aiutare Sanem a riappacificarsi con Can. Mevkibe e Nihat continueranno a farsi la guerra a causa dei loro negozi.

La soap opera turca va in onda ogni domenica alle ore 16:20 e vede come protagonisti Can e Sanem, due giovani provenienti da due mondi differenti che si incontrano alla Fikri Harika.

Spoiler 29 novembre: Leyla chiede aiuto ad Emre

Nelle scorse puntate, le cose tra Can e Sanem sembravano andare a gonfie vele, nonostante la giovane avesse rifiutato la proposta di matrimonio del fotografo.

La minore delle Aydin, infatti, è stata sempre tormentata dai sensi di colpa per non aver raccontato la verità a Divit sul profumo venduto a Fabbri. Stando alle anticipazioni, nella prossima puntata Aylin ed Enzo saranno arrestati e i dipendenti della Fikri Harika saranno molto felici di ricevere questa notizia. Tra Sanem e Can, però, la situazione non sembrerà placarsi a causa delle bugie che la giovane ha raccontato al suo fidanzato. Divit, infatti, ha deciso di non fidarsi più di Aydin per via dei loro trascorsi. Sanem, dal canto suo, teme che l'uomo di cui è innamorata abbia intenzione di riavvicinarsi a Polen. Intanto, Cengiz cercherà di aiutare la giovane e le consiglierà di tornare ad essere la ragazza solare che era un tempo per riconquistare il fotografo.

Leyla, invece, vedendo la sorella soffrire, arriverà a chiedere aiuto ad Emre, nonostante i loro rapporti.

Trama 29 novembre: Emre aiuta Sanem

Nelle scorse puntate, Leyla ed Emre hanno chiuso la loro storia a causa di Aylin e la giovane si era ripromessa di allontanarsi completamente dal minore dei Divit.

Pertanto, nella prossima puntata Leyla sarà costretta a rivolgersi ad Emre per provare a risanare la situazione tra Can e Sanem. Il minore dei Divit, infatti, prometterà alla giovane di occuparsi della questione. Emre verrà a sapere che Can intende trascorrere qualche giorno fuori città per stare un po' da solo e per riflettere sull'offerta di lavoro che Polen gli ha fatto.

L'ex fidanzata del fotografo, infatti, gli ha proposto di partire con lei e di andare via da Istanbul per questioni lavorative. Emre comunicherà a Leyla le intenzioni di Can e le consiglierà di convincere Sanem a raggiungerlo, in modo da avere un confronto. Inizialmente la minore delle Aydin non intenderà seguire il consiglio di sua sorella, ma successivamente Leyla riuscirà a convincerla. Intanto, Mevkibe e Nihat continueranno la loro guerra a causa dell'apertura del nuovo negozio della donna, situato proprio di fronte a quello di suo marito.