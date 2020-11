Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can avrà molta difficoltà a riprendere i rapporti con la famiglia di Sanem. Il fotografo, infatti, tornerà dopo un anno in città e dovrà affrontare molte difficoltà. In particolare, Can si troverà contro sia Leyla che sua madre, a causa del male che ha provocato a Sanem quando è andato via.

La soap opera va in onda ogni domenica alle ore 16:20 su Canale 5. La fiction racconta delle vicende che ruotano attorno a Can e Sanem, due giovani molto diversi tra loro ma perdutamente innamorati.

Can lascerà Istanbul e tornerà dopo un anno

Quando Sanem lo incolperà di aver bruciato il suo libro, Can deciderà di lasciare la città per un po'. A escogitare tutto ciò saranno Yigit e Huma, i quali faranno di tutto per separare il fotografo dalla sua fidanzata. L'editore farà infatti perdere il controllo a Can e tra i due ci sarà uno scontro fisico. Yigit fingerà di aver riportato delle ferite molto gravi e questo porterà alla rottura definitiva tra Sanem e Divit. Dopo circa un anno dalla sua partenza, Can deciderà di tornare a Istanbul per far visita ad Aziz, ma si scontrerà con Aydin. La giovane gli terrà nascosto di essere stata in una clinica a causa del suo allontanamento. Can dovrà fare inoltre i conti con altre due persone che non prenderanno bene il suo ritorno in città: Leyla e Mevkibe.

Leyla e Mevkibe contro Can Divit per il bene di Sanem

Nonostante le difficoltà economiche che dovrà affrontare con suo marito, Leyla sarà felice con Emre. La giovane prenderà fin da subito le difese di sua sorella e le sarà vicino quando Can tornerà in città. In particolare, Leyla farà in modo che Sanem non si lasci coinvolgere troppo dall'arrivo del fotografo a Istanbul.

Quando Aziz cercherà di far riavvicinare Aydin e Can, la sorella di Sanem le consiglierà di contattare una sua vicina. In particolare, il padre di Emre fingerà di essere malato e chiederà alla giovane Aydin di ospitarlo per un po'. Leyla consiglierà a sua sorella di non ospitare per troppo tempo Aziz in casa sua, in quanto questo comporterebbe delle visite continue da parte di Can.

Anche Mevkibe prenderà molto male il ritorno del fotografo in città, dal momento che sua figlia ha vissuto un brutto periodo a causa sua. Durante una cena a casa di Sanem, infatti, la moglie di Nihat non perderà occasione per sottolineare a Can quanto non sia felice del suo ritorno. Il fotografo arriverà addirittura a sentirsi in imbarazzo di fronte ai continui riferimenti da parte della donna. Can verrà inoltre a conoscenza di una cosa molto importante grazie a Nihat e questo lo renderà molto confuso.