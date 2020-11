Andrà in onda domenica 8 novembre una nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno. E' dunque rinnovato l'appuntamento alle 16:20 circa su Canale 5 con la soap turca record di ascolti. Il weekend sarà denso di appuntamenti per i fan di Can Yaman: oltre a vederlo nei panni di Can Divit al fianco di Demet Ozdemir, alias Sanem Aydin, su La5 ci sarà uno speciale dedicato all'attore alle 18:40, proprio l'8 novembre, giorno del suo trentunesimo compleanno. L'episodio di domenica vedrà i protagonisti alle prese con le macchinazioni di Aylin, che riuscirà a fare licenziare Deren.

Can decide di mandare via dall'agenzia Deren

La puntata di domenica 8 novembre di DayDreamer penderà il via dal fidanzamento di Leyla e Osman. Dopo aver scoperto attraverso la madre Huma che la donna che ama si è appena fidanzata ufficialmente, Emre correrà a casa degli Aydin dove cercherà di convincere Leyla a non portare avanti la cerimonia, ma il tentativo sarà vano. Successivamente il minore dei Divit capirà di aver commesso un gesto sull'onda delle emozioni e se ne pentirà. Frattanto in agenzia proseguono i preparativi per la campagna della Red Mode che sembreranno scorrere senza intoppi.

Qualcosa però turberà l'atmosfera serena che si respira alla Friki Harika: le anticipazioni della puntata infatti mettono in evidenza l'estromissione di Deren dall'agenzia pubblicitaria.

Can, infatti, deciderà di licenziare la direttrice creativa dopo tanti anni di fidata e proficua collaborazione. La motivazione sarà legata ad un piano della perfida Aylin che in accordo con Fabbri tenterà in tutti i modi di mandare in fallimento la società dei Divit.

Can non torna sui suoi passi: la direttrice creativa licenziata

A questo punto, Sanem cercherà in ogni modo di parlare con Can per fargli cambiare idea. L'affascinante fotografo, però, sembrerà fermo sulla scelta di allontanare dall'agenzia pubblicitaria la valida collaboratrice. Inoltre il maggiore dei Divit inizierà a mostrare evidenti segni di insofferenza per via delle numerose bugie che chi lo circonda gli ha raccontato.

Come reagirà Can quando scoprirà che la sua adorata Sanem ha venduto al fragranza del profumo da lei creato al perfido Enzo Fabbri?

Di certo le prossime anticipazioni saranno piene di colpi di scena. Intanto l'appuntamento con DayDreamer, fino a nuovi cambi di programmazione, resta fissato per sabato prima di Verissimo e domenica prima di Domenica Live. Can e Sanem dovranno presto fare i conti con l'arrivo di Yigit e con il ritorno sulla scena di Polen, la bella ex fidanzata del fotografo: la vita dei due innamorati si complicherà sempre di più.